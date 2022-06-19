知名直播主連千毅以獨特叫賣方式竄紅，加上敢說敢言的談話風格，屢次成為話題人物，他還是幸福人夫一枚，嬌妻石帕玉擁天使臉孔、魔鬼身材，被封「真人娜美」，連千毅昨（18日）就發文大讚老婆顧家又幫夫運超強，還加碼曬妻辣照，直呼：「我三生有幸遇到這樣的好女人，真的很棒」。

連千毅與石帕玉結婚8年，夫妻相當恩愛，連千毅昨帶著妻小渡假並為兒子慶祝3歲生日，他提到：「很多網友問，為何我跟娜美的很少拍照？有家庭當媽媽的女生，顧兩個小孩真的非常辛苦，比出門工作上班還累，真的沒有時間去打扮自己，我老婆也是個非常低調的人，除了特定節日外，幾乎不拍照的女生，她跟我說：『現在她要拼的是事業，經濟！以及家庭！』」

寵妻的連千毅不吝嗇放閃：「何謂幫夫運？能替你顧家，教育孩子，為你積累財富的女人就是如此！我三生有幸遇到這樣的好女人，真的很棒」，並曬出嬌妻自拍辣照，只見石帕玉豪開低胸，露出傲人上圍和白嫩美肌，搭配她一張精緻臉蛋和烏黑長髮，完全看不出是2個孩子的媽，畫面美到不科學。

其實，石帕玉在婚前就是知名網美，更是夜市的美女代表，過去仍在經營臉書時，更是不吝嗇分享絕美自拍、素顏照，而和連千毅結婚後，她也幸福生下一對兒子，雖然石帕玉是雙寶媽咪，但顏值和身材仍好到像少女。