民進黨將推新竹市長林智堅轉戰桃園市長，對此，民進黨立委鄭運鵬今（19日）表示，很多朋友會覺得因為桃園提名林智堅，以為他昨天心情不好，其實一點也沒有，大家去看看昨天的臉書活動應該感覺得出來，真誠愉快、真心不騙。他強調，第一時間100％樂意協助林智堅順利當選桃園市長。

鄭運鵬透過臉書表示，大家會有這樣的反應很正常、很直覺，這是過去幾十年大家習慣的政黨提名文化和慣例：資深立委就會想當縣市長、沒被提名就會認為不公平。「我完全不想掉到這個循環。」

他說，從去年到現在只強調「身為桃園最資深的立委，我知道自己的責任，必須維持在需要我參選就能勝選的狀態」，而我一年多來，從來沒有明確表達參不參選。希望透過自己這段時間的作為，慢慢改變對立法委員和政黨初選的刻板印象。

過去一年多以來，自己反覆思考「要不要參選」、「要怎麼處理初選」，都是以「先對桃園未來有利、對民進黨繼續執政有利、對個人沒有不利」這樣的優先順序在分析。

鄭運鵬表示，從小的教育讓他做人處事私心很低，不把自己想要什麼當作前提，這是他多次私下和政界媒體朋友聊天談到的人生哲學（只是大家不一定相信），我只能透過每次的事件來讓大家相信我就是這樣的人。

他說，多次公開分析黨內不能內耗、自己不能因為提名而消耗，這兩個提名原則，所以沒有清楚表態，一來表態參選，就會開始提名競爭，必有內耗；二來如果宣布不參選，也不符合民進黨在桃園的政治現實，鄭文燦市長的好成績，讓民進黨在桃園需人孔急，有資深的責任，沒有資格在中央決策之前提早迴避。

鄭運鵬強調，昨天選對會決定徵召林智堅市長，就是自己在多重宇宙中判斷，認為對未來桃園最有利的宇宙選擇之一，所以心情一點都沒有受到影響，而且正面地樂觀其成，第一時間100％樂意協助林智堅市長順利當選桃園市長。

他說，健康的民主體制，國會地位一定是最高層級。自己非常願意代表桃園繼續發揮在立法院的影響力。桃園一定有市長，但不一定能爭取到國會領袖幹部，城市間的國會競爭，會努力維持續航力、提升影響力！「市政＋國會＋中央」這就是他昨天說的鐵三角「林智堅＋鄭運鵬＋鄭文燦」，會盡力讓這個鋼鐵團隊成為未來桃園繼續轉型進步的薩爾達三角之力！成為台灣政治的主流力量！