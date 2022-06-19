根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基19日爆料，湖人即將聘請老鷹助理教練克里斯簡特擔任首席助教，幕後主導者就是才剛上任的新主帥漢姆，因為簡特除了跟漢姆曾在老鷹教練團工作過1季，更與湖人「小皇帝」詹姆斯擁有長年私交與合作關係。
現年52歲的簡特，曾在2006到2011年期間擔任騎士助教，當時不僅跟詹姆斯建立不錯關係，更擔任詹姆斯的私人投籃教練，除了有效提升詹姆斯的三分投射能力，更在2008-09年球季幫助詹姆斯罰球命中率提升到生涯最佳的7成80。
簡特的球員生涯在他32歲就提前結束，隨後擔任過七六人、魔術、騎士、國王、老鷹等隊助理教練，曾在2005年短暫當過魔術代總教練，留下5勝13敗的不及格成績，如今被漢姆找來當湖人首席助教，最大的工作當屬安撫詹姆斯的情緒。
漢姆除了積極籌組湖人教練團，目前更在準備24日的NBA選秀會，以及7月1日的自由市場開啟日，畢竟湖人上季連附加賽都打不了，下個球季無論要在詹姆斯、安東尼戴維斯與韋斯布魯克等球星健康帶領下，重新回到季後賽球隊行列才行。
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