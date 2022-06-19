The Lakers are hiring Atlanta Hawks assistant Chris Jent to become the top assistant coach, sources tell ESPN. New coach Darvin Ham recruited Jent over the past week to lead his staff. Jent has a strong history with LeBron James from early Cleveland years. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 18, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基19日爆料，湖人即將聘請老鷹助理教練克里斯簡特擔任首席助教，幕後主導者就是才剛上任的新主帥漢姆，因為簡特除了跟漢姆曾在老鷹教練團工作過1季，更與湖人「小皇帝」詹姆斯擁有長年私交與合作關係。

現年52歲的簡特，曾在2006到2011年期間擔任騎士助教，當時不僅跟詹姆斯建立不錯關係，更擔任詹姆斯的私人投籃教練，除了有效提升詹姆斯的三分投射能力，更在2008-09年球季幫助詹姆斯罰球命中率提升到生涯最佳的7成80。

簡特的球員生涯在他32歲就提前結束，隨後擔任過七六人、魔術、騎士、國王、老鷹等隊助理教練，曾在2005年短暫當過魔術代總教練，留下5勝13敗的不及格成績，如今被漢姆找來當湖人首席助教，最大的工作當屬安撫詹姆斯的情緒。

漢姆除了積極籌組湖人教練團，目前更在準備24日的NBA選秀會，以及7月1日的自由市場開啟日，畢竟湖人上季連附加賽都打不了，下個球季無論要在詹姆斯、安東尼戴維斯與韋斯布魯克等球星健康帶領下，重新回到季後賽球隊行列才行。