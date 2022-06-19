《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／本報資料照）

富樂快篩遭踢爆根本是陸製劣質品並流入市面，負責把關的食藥署卻疑似早就知情。食藥署長吳秀梅18日晚間終於出聲，稱大家該譴責的是違法廠商才對。美麗島電子報董事長吳子嘉聽到後怒飆三字經，「XXX，就是要譴責妳，還得到博士，在大學當教授。做壞事還出來挑戰全民智商！」

富樂快篩遭踢爆是陸製劣質品並流入市面，負責把關的食藥署卻疑似早就知情，更爆出大鑫申請EUA時，食藥署完全沒要求查廠報告，藍綠齊轟食藥署長吳秀梅下台負責，對此一直不願正面回應的食要署長吳秀梅18日晚間終於出聲，強調EUA的申請不需檢附查廠報告，更反駁要求自己下台的藍、綠委，稱大家該譴責的是違法廠商才對。

對此，美麗島電子報董事長吳子嘉18日晚間在《董事長開講》網路節目表示，原本正常快篩試劑，陰性一條線，陽性兩條線；結果富樂快篩試劑永遠都沒有線，測不出來，全民炸鍋。這簡直是天下奇聞，食藥署署長吳秀梅卻批准EUA！這種惡搞到這種程度！還被民進黨立委林淑芬揭發！

結果食藥署長吳秀梅回應，應該譴責的是違法廠商。吳子嘉聽到後怒飆三字經「XXX，這快篩是食藥署通過的，若你不給他過，怎會有違法的機會？吳秀梅還是博士，這麼強勢，這傢伙，搞一個爛事，還推給廠商，政府要把關，第一關就是證照，怎會給他過？XXX，就是要譴責妳！還得到博士，在大學當教授，做壞事還出來挑戰全民智商！」