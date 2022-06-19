去年豪雨期間高雄市長陳其邁視察岡山區五甲尾滯洪池，指示水利局積極趕工，陳其邁今天上午再次率水利局團隊及區公所，會同當地立委邱志偉等人，視察嘉興五甲尾滯洪池及抽水站改善工程，並於聽取水利局簡報後，指示要積極趕辦各項排水整治工程如期如質完工，尤其是滯洪池搭配抽水站聯合操作，今年要發揮治水成效，汛期期間要落實各項防汛準備工作也要注意執勤人員安全。

陳其邁表示，從五甲尾滯洪池裡面其中包括了土庫排水、潭底、嘉興過去這些常易淹水的地區，五甲尾滯洪池總共佔據的面積大概有12公頃，滯洪量大概有60萬噸左右，完工後就可以大幅來解決五甲尾地區淹水的問題，在岡山地區過去因為包括五甲尾等相關的區域，民眾常受到淹水之苦，所以要特別感謝立委邱志偉在中央爭取預算，總經費大約11億元左右，一半由市政府經費來籌措，也謝謝議會多名議員的努力，共同讓五甲尾滯洪池能夠順利的完工，潭底的抽水機及嘉興里附近的支流的整治、相信未來民眾就不會受到淹水之苦。

高雄市政府水利局表示，岡山嘉興、潭底地區一帶土庫流域周遭已有改善，惟近年來因極端氣候影響，尚有局部積淹水情形發生，為改善此一問題，中央與地方攜手合作投入約 11 億元治水經費，各項工程已陸續完工，從2021年到今年已發揮了治水的成效。另外特別是五甲尾滯洪池，滯洪池面積12.5公頃，滯洪量60萬噸，防洪時搭配抽水站聯合操作，透過水情中心智慧防汛監控，進行超前部屬，發揮滯洪池最大功能，大幅改善嘉興潭底社區淹水。

水利局指出，五甲尾滯洪池完工後，除汛期期間提供蓄水滯洪外，區內規劃設置休憩坐椅、環池道路，並配合工務局橋科園區聯外道路拓寬工程，移植白千層及印度紫檀等喬木300株到區內種植，王源林基金會也協助在園區內種植樟樹，提供民眾優質休憩場所。另外配合發展綠能政策，水域空間開發太陽光電發電系統設置容量約 5MW，年發電量可達675萬度，已於2022年6月底完成，為市庫產生年收益 675 萬，創造滯洪池多元目標使用之空間。