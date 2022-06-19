針對招收高中以下學生的補習班及課照中心，行政院提供公費快篩試劑，新北市獲配17萬劑，共發放2820間補教機構，協助補習班及課照中心備妥暑期防疫準備物資。教育局提醒各業者於30日前，依安排時地，至板橋高中、新北高工或基隆高中領取。

教育局表示，新北市合法立案且招收高中以下學生之補習班共2782間、課照中心38間，依補習班及課照中心系統登錄之教職員工生人數規模，分別獲配發40至200劑快篩試劑。

教育局長張明文表示，此次發放的公費快篩試劑，為暑假期間學生前往補教機構的防疫準備物資。凡補習班及課照中心師生於班內上課、上班期間身體不適，有疑似感染新冠肺炎的相關症狀時，即可使用公費快篩進行篩檢，並自行記錄使用情形。也提醒家長，若孩子生病則應在家休息不到班，以維護孩子的健康安全。

為降低人潮群聚風險，採分區分流方式發放，板橋、新莊、三芝、三重、八里、林口、淡水、蘆洲、五股、泰山10區補教機構至板橋高中領取；中和、永和、深坑、土城、雙溪、樹林、鶯歌、新店、三峽9區補教機構至新北高工領取。

另貢寮、瑞芳、汐止、萬里、金山5區補教機構則至基隆高中領取。相關資訊可上新北市短期補習班通報及管理平台https：／／lll.ntpc.edu.tw／Cram／Module／Home／查詢，請業者依照安排日程，指派接種3劑疫苗之人員前往配發據點盡速領取。