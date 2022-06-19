沒想到「甜瓜」安森尼如今變成多隊爭搶的自由球員！跟湖人結束合約的安森尼，目前還沒表態是否續留湖人，不過向來大力宣傳甜瓜身價的《Heavy》記者鄧維尼再次爆料，目前安森尼已經成為今年自由市場上的「大魚」，不少球隊都想招募他。

鄧維尼表示，很多球隊都在考慮安森尼的主因，在於他的投籃狀態很好，且屬底薪球員，所以在今年自由球員市場開放之前，幾乎每一隊都在考慮讓他加盟，其中重返尼克打球是很有可能的選項之一，尼克相信安森尼的回歸將是一個不錯的故事。

就算安森尼不跟尼克簽約，也可考慮重返紐約另一支球隊籃網，因為杜蘭特相當希望能跟安森尼一起打球，其實先前安森尼就差點加盟籃網了，如今隨著他再次成為自由球員，只要杜蘭特跟籃網高層提出要求，或許安森尼這次就可能加盟籃網。

不過安森尼已經滿38歲了，他的體能問題也在上季清楚呈現，是否有跟鄧維尼爆料形容得那麼搶手？恐怕有待7月1日自由市場開放之後才會明朗化，畢竟直到今天為止，安森尼都還沒有公開表態過自己的未來動向，就只能繼續等待進一步的爆料了。