情感的建立是一次次的磨合漸漸培養穩固，但對有些人而言，他們會選擇逃避爭吵！比起兩個人吵吵鬧鬧，彼此一言不發的冷戰更讓人害怕，不過說好聽點是冷戰，可能更多只是單方面的不願溝通，等著對方主動示弱、認錯，一起看看以下哪3個星座只要冷戰就「絕不低頭」！

#天蠍座

天蠍座面對吵架多選擇逃避等對方主動認錯。(圖/翻攝自觸mii)

性格歇斯底里的天蠍座，很怕被戀人看出這一面，所以只要和對方爭吵，就寧願選擇一個人靜靜。雖說是給彼此冷靜的空間，但天蠍打從心底認為自己氣得有理，若對方遲遲沒認錯道歉，天蠍也會不甘示弱繼續跟你耗。

＃摩羯座

摩羯座一冷戰就沒有打算低頭。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座性格內斂冷靜，對於戀愛關係時常抱持著不強求的態度，不希望因為吵架而影響自己情緒！所以常以冷戰取代爭吵，當他們決定以這方式解決事情，就是一心做好打勝仗的準備，對方若一直不服軟，魔羯大概會放棄這段感情。

＃射手座

射手座雖知道冷戰的他很幼稚，但當下卻難以控制。(圖/翻攝自觸mii)

天性海派的射手座在人看來對任何事都很隨和，但是只要惹到他們，骨子裡的倔強就會失控爆發，若和射手冷戰，他們會想「你不理我，那我也不理你」，還會想出各樣辦法，曬出他還是過得很開心的樣子，藉此來氣炸對方！

冷戰只會讓誤會越積越深，也對彼此內心造成很大的折磨，事情一直沒解決的話，到下次爭吵還可能再被提起！維繫感情更多的是溝通，真正的感情沒有輸贏，學會放下身段才能讓彼此雙贏！