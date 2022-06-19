甜心教主王心凌近日在大陸爆紅，造成王心凌男孩的懷舊熱潮，《乘風破浪》節目中大咖雲集，為何只有形成「王心凌現象」？三合一命理老師李靜唯綜合吠陀占星、紫微斗數、塔羅密碼分析發現，《乘風破浪》第三季在5/20開播，當天王心凌走的是金星大運、木星流年、水星流月，運勢旺到不行，李靜唯老師預測，王心凌的好運會一直持續旺到2024年，之後可能再度因為感情或婚姻而慢慢淡出，但婚後的事業運至少會再旺到2031年。

▍王心凌塔羅密碼

人格牌：戰車

靈魂牌：戰車

愛情牌：塔

財富牌：吊人

2022年流年牌：正義

2023年流年牌：吊人

李靜唯老師以塔羅密碼分析，王心凌的人格靈魂牌是戰車戰車組合，這類人非常投入工作，沒有辦法停下來，屬於事業心強的人，個性不像外表柔弱，即便在沉寂期間，也不會放棄努力等待一個發光發熱的時機，所以年屆40歲的王心凌在體態跟顏值上都努力維持著非常年輕的狀態下，才有機會再度爆紅，並喚起很多中年男子的青春情懷。

李靜唯老師分析，王心凌唯一的罩門是愛情，塔羅密碼愛情落在塔，紫微斗數夫妻宮又是最弱的一環，所以王心凌特別容易碰到毀滅式的對象，或彼此三觀差異很大又很強勢的大男人，每每造成她愛情破滅，往年幾段被媒體大肆報導過的舊情都傷透她的心即可證明，李靜唯老師表示，王心凌今年若有桃花，依然會容易陷入糾葛不清的情感當中。

李靜唯老師強調，王心凌的紫微斗數很特別，福德宮空劫夾文昌自化忌，不容易走入婚姻，這類命宮的人容易遇到三角關係糾纏，建議最好在2025年虛歲45歲以後再正式考慮婚姻，尤其是年紀大她很多又離過婚的男人比較適合，因為王心凌雖有年長女性貴人（太陰化科），但跟身邊男人緣分較薄（太陽自化忌），親密關係中不容易遇到好男人，未來的對象極有可能是海外人士或大陸人。

至於王心凌的財富牌是吊人，代表王心凌重視成就感大於金錢，跟蕭敬騰的塔羅財富牌一樣，都是願意犧牲自己奉獻做公益的人，李靜唯老師分析，財富牌落在吊人的人，特別適合從事演藝、網路跟命理占星等突破傳統的事業，可見王心凌有走在對的道路上，雖然比較沒有理財觀念也不是很愛錢，但從現在到2024年上半年，財運都會非常旺，2027到2031年又會是王心凌另一波不論在事業、財運跟田宅宮方面都非常旺的幾年。

另外，從塔羅密碼流年分析，王心凌2022年流年走正義牌，突然爆紅也不令人意外，李靜唯老師表示，正義代表豐收，只要有努力就會看到成果，所以流年走正義，代表當事人努力十分可以獲得一百分的收穫，再加上明年流年走吊人剛好又落在她的財富牌，李靜唯老師預估，王心凌短期內至少可以再連續旺兩年沒有問題。