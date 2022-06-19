據新華社報導，依照香港特別行政區《基本法》的有關規定，根據香港特別行政區第六任行政長官李家超的提名，大陸國務院今天（2022年6月19日）任命了香港特別行政區第六屆政府主要官員。任命情況如下：

任命陳國基為政務司司長；

任命陳茂波為財政司司長；

任命林定國為律政司司長；

任命卓永興為政務司副司長；

任命黃偉綸為財政司副司長；

任命張國鈞為律政司副司長；

任命楊何蓓茵（女）為公務員事務局局長；

任命麥美娟（女）為民政及青年事務局局長；

任命鄧炳強為保安局局長；

任命曾國衛為政制及內地事務局局長；

任命盧寵茂為醫務衛生局局長；

任命許正宇為財經事務及庫務局局長；

任命蔡若蓮（女）為教育局局長；

任命寧漢豪（女）為發展局局長；

任命丘應樺為商務及經濟發展局局長；

任命何永賢（女）為房屋局局長；

任命林世雄為運輸及物流局局長；

任命孫玉菡為勞工及福利局局長；

任命謝展寰為環境及生態局局長；

任命孫東為創新科技及工業局局長；

任命楊潤雄為文化體育及旅遊局局長；

任命胡英明為廉政專員；

任命林智遠為審計署署長；

任命蕭澤頤為警務處處長；

任命區嘉宏為入境事務處處長；

任命何珮珊（女）為海關關長。

上述主要官員將於2022年7月1日就職。