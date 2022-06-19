長壽悲歌！一名女醫護表示，一名90多歲的長期臥床的阿公，骶骨罹患壓瘡第四期，身上有多達3至4個洞，且伸手進去還可摸到骨頭，但家屬卻對父親的狀況不聞不問，建議他們放手時，卻怎樣也不肯答應，令她感嘆地說，「有時候放手也是對家人的一種愛，別讓他們臨走前白白承受了很多不必要的痛苦」。

原PO昨（18）日於論壇《Dcard》指出，一名90多歲長期臥床的阿公，因骶骨罹患壓瘡第四期，導致身上有3至4個洞，洞深到手伸進去可以摸到骨頭，形成原因為長期維持同一姿勢，皮膚組織沒有足夠血液流動，導致壞死腐爛，由於傷口常會流湯、流膿，因此至少每8小時就要換一次藥，敷料髒了、濕了也要再換，對患者是一大折磨。

原PO質疑，「有時候我真的不懂家屬，到底是怎麼把一個人弄成這樣」，家屬只會說有請看護，對父母健康狀況一問三不知，只會做口頭孝子，以為有付錢就可以很了不起，直到父母臨終、身體要關機了，送到加護病房才開始依依不捨，但把父母送到加護病房後，又放任不管，東西沒了就買，沒缺就不見人，她直言，「請問都不會心疼自己的父母嗎？」

原PO表示，只靠呼吸器維生的病患，沒有任何意識，躺在床上一點反應也沒有，她勸家屬撤維生器，讓老人家順順地離開，但家屬說什麼也不願意，請對方自費呼吸治療中心也拒絕，「人已經不算活著，這樣躺真的有意義嗎？知道有多少危急病人在急診等那一張床，等到要CPR都轉不上來加護病房嗎？」

原PO表示，可以理解家屬不願面對父母即將要離去的不捨，「但放手不代表是你害死家人，只是讓他們少承受醫些無效醫療的痛苦。」若患者有自己有簽DNR（不施行心肺復甦術），她希望家屬可以尊重，別讓他們臨走前白白承受很多不必要的痛苦。

原PO說，醫護人員若提到DNR或撤維生器，都是經過謹慎評估，絕對不會隨意要家屬放棄，「有時候放手也是對家人的一種愛，希望有一天大家都能懂這個道理。」

貼文曝光後，不少網友看得心疼，「看到這篇真的很有感觸」、「希望這些老人家走之前可以減少一些痛苦」、「我家長輩為了孝子的名聲也做了一樣的事」、「我也是不懂為什麼要想盡辦法搶救，明明拖著也只有痛苦」。