6月18日晚，比特幣跌破2萬美元關口，創2020年12月以來首次。其中，「華人首富」趙長鵬身家縮水90％，全球首富馬斯克也被套牢。

比特幣18日一度跌破每枚19000美元、18000美元，續刷2020年12月以來新低。過去一周跌幅高達30％以上。自2021年11月創下69000美元／枚的歷史巔峰以來，比特幣已貶值約70％。

第二大加密貨幣乙太幣18日內暴跌7.3％至1000美元，為2021年1月以來的最低水準。距此前最高位下跌近80％。

據《21世紀經濟報導》報導，彭博億萬富翁指數顯示，從比特幣歷史高點6.9萬美元至今徘徊跌破2萬美元，與加密貨幣有關的7位億萬富翁總共損失了超過1200億美元。

損失最慘重的就是去年底以近960億美元（當時約6100億元人民幣）身家超越農夫山泉創始人鐘睒睒的4244億元人民幣，登頂華人首富的世界最大加密貨幣交易所幣安（Biance）創辦人趙長鵬。資料顯示，其身家已經僅剩102億美元，財富蒸發了將近89％。有網友戲稱，這是「一夜返貧」。

據《每日經濟新聞》測算，加密貨幣現在的總市值約為9000億美元，低於11月的3兆美元。也就是說，短短7個月的時間加密貨幣市場已經蒸發掉了2.1兆美元，接近於一個蘋果（AAPL）的市值。