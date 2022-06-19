鼓山分局內惟所近期強化線上機車巡邏攻勢盤查勤務方式，同仁以機車巡邏方式，力求更加便利於深入巷弄，以及提升可疑人車盤查密度。昨(16)日在內惟所所長周信宏與各巡邏網幹部的帶領下，於昨(16)日0時起迄24時止，單日線上查獲3件酒駕、2件通緝，總計一日內即線上查獲五案。不但派出所的同仁工作士氣大振，轄區居民更是對近期經常見到警察於轄區街道上鳴警笛攔查車輛的盤查作為，感到非常安心與肯定。

鼓山分局內惟所強化線上機車巡邏攻勢盤查勤務，同仁以機車巡邏方式，力求更加便利於深入巷弄，以及提升可疑人車盤查密度，一日內即線上查獲五案。(蘇育宣翻攝)

鼓山分局內惟所強化線上機車巡邏攻勢盤查勤務，同仁以機車巡邏方式，力求更加便利於深入巷弄，以及提升可疑人車盤查密度，一日內即線上查獲五案。(蘇育宣翻攝)

內惟所轄區位處高雄市舊市區最西邊的柴山山腳下，轄境屬世代久居當地的住宅型舊部落，因轄境治安交通狀況單純，早期派出所內的警員多為待退的資員警派駐，近年隨著九如四路、鼓山三路與翠華路的開通，外來人口漸漸移入，派出所服勤的警力也隨著警界的大退潮，逐步得到更新與年輕化。內惟所長周信宏到任後，發現派出所年輕同仁的可塑性高且從警工作熱情高昂，便要求所內幹部於帶班執行線上巡邏勤務時，透過提高對可疑人車的積極盤查，除了可以做好犯罪防制維護轄區治安，更可以在盤查過程中傳承執法查緝經驗予所內年輕同仁。

鼓山分局內惟所強化線上機車巡邏攻勢盤查勤務，同仁以機車巡邏方式，力求更加便利於深入巷弄，以及提升可疑人車盤查密度，一日內即線上查獲五案。(蘇育宣翻攝)

果然，16日0時起，由所長深夜帶班4小時的快打勤務起，內惟所同仁們看見所長扎扎實實的攻勢巡邏盤查可疑人車的執勤作為，同仁們充分體會與感受到所長對轄區治安維護的用心，大家眾志成城輸人不輸陣，善於查緝通緝犯的警員沈明佑、黃金龍於同日12時許，在轄區鼓山三路查獲毀損通緝犯，緊接著14時與17時許，副所長張政宏及巡佐魏志文分別帶班於線上巡邏盤查，又連續查獲2件公共危險案，最後警員沈明佑、許字緯接續於20時許查獲竊盜通緝犯。內惟所同仁以精實的線上巡邏盤查，為一天查緝五案畫下一個漂亮的句點。

警方指出，於0時50分在九如四路700巷經員警盤查的26歲黃姓男子，因酒後騎乘機車闖紅燈遭警方查獲公共危險罪，酒測值達0.70mg/l；於中午12時58分，在鼓山三路遭內惟警方查獲的23歲李姓男子，為高雄地檢署於111年06月15日發布之毀損罪通緝犯；於14時27分在新疆路上經巡佐盤查的51歲洪姓男子，因酒後渾身酒氣騎乘自行車遭警方查獲，酒測值達0.86mg/l；於16時59分在九如四路與建榮路口，渾身酒氣騎乘電動自行車的45歲連姓男子遭副所長查獲酒駕拒測；最後，內惟警方於20時42分在九如四路1139號查獲的27歲郭姓男子，為高雄地檢署於111年06月15日所發布之竊盜罪通緝犯，無論罪犯高矮胖瘦，年齡大小，在內惟警方扎實緊密的攻勢巡邏盤查下都無所遁形。

鼓山警分局長蔡鴻文鼓舞同仁，進攻就是最好的防守，攻勢盤查是警察的本職，是一種同仁對警察防制與打擊犯罪職務自律、自重的自我要求。此外，透過線上巡邏盤查，除了能直接強化犯罪防制與打擊能量，更是爭取市民對治安執法人員尊重與認同的唯一途徑。鼓山分局將持續動員所有外勤所隊第一線執法同仁，全力提高對各種犯罪類型的線上巡邏查緝能量，全心守護市民的治安、交通安全。司法沒有假期，防制與打擊犯罪24小時全年無休。