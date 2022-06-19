據大陸央視新聞報導，澳門特區政府社會文化司司長歐陽瑜6月19日表示，此次澳門疫情傳播快速，已有12人新冠病毒檢測結果呈陽性。歐陽瑜呼籲所有在澳門的人士應盡快預約核酸檢測。

據介紹，經過分區分級精準防控和連夜核酸檢測，目前發現10名居住在艷麗大廈的人士核酸檢測結果呈陽性，另有2例相關聯病例核酸檢測結果陽性，相關流調工作仍在進行。

歐陽瑜還提到，考慮到社區傳播風險進一步提高，特區政府新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布從今天（19日12時）至6月21日12時，進行全民核酸檢測3天，所有澳門居民，包括在澳逗留人士均須參與。屆時，會增加核酸檢測站點，設53個站點共342個採樣點，現場會向每名市民派發三個快篩套裝。

歐陽瑜呼籲，除了維生場所，如超市、街市外，所有對外開放場所停止營業；希望餐廳只提供外賣，不設堂食；非緊急情況下，呼籲市民留家，避免外出。