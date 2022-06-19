天使先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）前一日意外砸到水手打者厄普頓（Justin Upton）頭部，那一擊很重，將厄普頓打倒在地。厄普頓退場接受腦震盪檢查，所幸沒有大礙，隔日的雙重賽被安排為 DH上場。羅倫佐把意外歸咎於大聯盟的比賽用球太差。

Scary moment in Seattle as Justin Upton gets hit in the head by this pitch. Hope he’s ok. pic.twitter.com/13nJscY8eF — Mr Matthew CFB 🇺🇦 (@MrMatthewCFB) June 18, 2022

羅倫佐對Fox Sports說：「我不知道大聯盟對那些球動了什麼手腳，它完全從我掌中滑出去，這太離譜了。小時候總以為大聯盟多麼偉大，等到了這裡才發現，他們到底在搞啥？突然之間他們要把球換掉了。」

目前規定允許在賽前把球塗上專用防滑土，以增加表面摩擦力。如果他們做的時間太早，等到開賽時泥土乾掉，反而讓球變得更滑溜。由於聯盟嚴格取締外部物質，投手也無法自行補上防滑油。羅倫佐說：「那些球很滑，害人受傷，這肯定是大聯盟的錯。」他表示每顆球都是這樣，丟完了一盒，拿出另一盒也是如此。

大聯盟買下製球公司Rawlings來生產比賽用球，品質遭到許多投手批評。教士隊投手達比修有去年從日職帶了一顆球回去給隊友看，每個人都稱讚日本的球更好。厄普頓原本是天使球員，今年4月遭到球隊釋出，5月才被水手簽下，那場是他第一次披上水手戰袍，就挨了老東家一記觸身球。