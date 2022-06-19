對於藍綠立委指控知情快篩問題、齊聲要求下台，食藥署長吳秀梅昨（18日）晚間終於回應，她強調EUA的申請不需檢附查廠報告，更反駁要求自己下台的藍、綠委，稱大家該譴責的是違法廠商才對，除了再度遭綠委林淑芬怒嗆「妳（吳秀梅）最沒資格講這句話」，民眾黨立委蔡壁如對此也痛批吳和食藥署「不要裝無辜！」
蔡壁如今（19日）在臉書開頭直接怒嗆「受害的是人民，食藥署不要裝無辜」，並且指出食藥署就是審核把關的單位，她質疑，廠商送來的資料不正確，「食藥署難道不應該審核和把關嗎？」
蔡壁如痛批，吳秀梅身為食藥署署長，沒有做好審核、把關的責任，沒有審查廠商資料是否屬實、核對廠商資料是否正確，「這不是食藥署的責任，那是誰的責任？」她直言，違法的黑心廠商當然要譴責，但負責審查、把關的食藥署也不是局外人，「沒有善盡責任，就是幫兇！」權責相符是民主政治的精神，不能到了民進黨執政，就變成完全執政完全不負責任！
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