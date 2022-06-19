桃園市民進黨籍議員及參選人，19日大集結高喊「堅定向前走，團結拚勝選」全力歡迎「桃園女婿」來桃園當母雞。(蔡依珍攝)

民進黨選對會徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，桃園市32名民進黨籍議員及參選人，19日大集結高喊「堅定向前走，團結拚勝選」全力歡迎「桃園女婿」來桃園當母雞，也強調當議員都知悉，所有建設6月前就完成前期規畫，林的8年政績有目共睹，根本沒有「落跑市長」的問題，也重申地方沒有異音，相信前立委鄭寶清只是一時情緒，黨團總召黃景熙也希望透過這次經驗，未來六都提名都不要初選，直接徵召，避免有志之士浪費大筆金錢跟時間。

民進黨團總召黃景熙、市黨部主委張丞儀及中執委呂林小鳳19日率黨籍議員及被提名的參選人，共同召開《堅定向前走，團結拚勝選》記者會，黃景熙說，8年前鄭文燦當選首屆桃園市長是47歲，同時當選的林智堅是39歲，桃園在鄭文燦執政下成全國矚目的直轄市，建設福利都名列前茅，8年後林也正好47歲，他不諱言很多人質疑是否有空降嫌疑？但他強調日本時代新竹州包含桃竹苗，人口跟地理同質性高，林智堅跟鄭文燦政績都是五星級，大家引頸期盼相關建設能延續，也是議員們年底當選後的監督的動力。

「徵召後讓所有候選人都如釋重負！」黃景熙說，一般市長提名人跟市議員提名差不多時間，但因疫情關係暫緩，支持者都感到焦慮，如今選對會公布結果，同事都交代總召，一定要在最快時間表達支持，讓參選人跟支持的市民放心，強調鄭文燦已完成未來50年的藍圖，需要能延續政績的好市長，不諱言桃園人才濟濟，但要找一個有經驗、有政績、同質性高的人選，中央選對會也絞盡腦汁，大家都樂見定案，希望讓所有市民安心，繼續建設。

中執委呂林小鳳說，5月起選對會就不斷滾動式民調，也到桃園各地和地方人士討論，多次民調下林智堅都穩定領先，她說桃園市全台產值最高的城市，鄭文燦任內推動亞洲矽谷計畫，改變和提升產業結構，桃園航空城也進入實質開發階段，未來桃園在科技產業將成為台灣重鎮，結合新竹成為科技廊帶，她以大家熟悉的護國神山「台積電」為例，製造晶圓的關鍵裝置「光刻機」，製造商台灣艾司摩爾（ASML）的製造中心就在桃園龜山的華亞科技園區，台積電的晶圓製造出來後的封裝測試廠，也設在桃園的龍潭，桃園與新竹在半導體產業的上下游協力非常緊密，相信林治理科技之都的經驗，會帶領桃園成為台灣產業發展火車頭。

市黨部主委張丞儀也說，林智堅市政經驗有目共睹，動物園再生、新竹漁港改造等都令人驚豔，中央黨部的決定桃園市黨部一定會全力支持，重申鄭文燦8年政績，林智堅最佳接棒人選，呼籲黨籍議員參選人一起堅定意念團結向前。

有「鄉民乳神」之稱的「qn」、黃景熙總召助理黃瓊慧，也代表年輕參選人誠摯歡迎林智堅，她笑說昨晚興奮到睡不著覺，期待林智堅以新的團隊來帶領民進黨參選人一起在年底全壘打，她也以林的發言詢問林：「球來就接，我們這些球你打算接好了嗎？」

面對前立委鄭寶清喊「2022、2024不會缺席」，甚至有不排除參選到底的想法，呂林小鳳認為是一時情緒發言，強調鄭寶清也曾擔任過市黨部主委，相信他不會有這樣動作，她感謝他在每個階段擔任任何職務都全心全力付出，近期主委將帶領議員關心鄭寶清並感謝他這段時間的奔波辛苦。

黃景熙也說，有志之士努力多年，會有情緒上反彈不意外，他也希望透過這個經驗建議黨中央建立制度，未來選對會針對六都提名都不要有初選機制，全面徵招，避免有意者花大筆金錢、製作看板跟跑攤後，情緒上的反彈，不過他也強調民進黨是可以多元表達聲音的政黨，且會團結對外，「敵人只有兩個，疫情跟中國大陸！」，相信鄭寶清也知道。

面對空降疑雲，呂林小鳳強調林智堅妻子是桃園人、就讀文昌國中，「現代社會女婿已經不是半職、而是全職！」且桃園近年狂吸新竹、台中人購屋落地深耕，林智堅同意「接球」來桃園參選，對民進黨是最大鼓舞，「我們都不認為是空降！」

呂林小鳳也駁斥「落跑市長」一說，強調當過議員都知悉，前期建設規畫設計發包早在6月前都完成，接下來只剩決標開工，重申林智堅前面8年政績有目共睹，是接棒最好人選。

前桃園市政顧問張肇良則說，民進黨歷屆桃園市長選舉都是北桃贏、南桃輸，就連鄭文燦連任輾壓對手都僅在南區勉強打成平盤，「南桃園打平盤就贏！」因此他頻頻跟黨中央建議參選人一定要跟客家人有連結，林智堅是半個客家人，且南桃園跟新竹連結多，相信「隔壁的明星」能獲得南區85萬客家鄉親的支持，這也是他出線的最大契機。

民進黨本屆提名32人，加上2名傳承給兒女的現任議員黃景熙和林俐玲、以及黨部主委張丞儀，總計應到35人，但現任議員吳宗憲、李光達、參選人朱智菁3人因行程滿檔或確診未到，實際共有32人出席。