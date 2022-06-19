【愛傳媒翁佳音專欄】網路資料有便利之處，但也常會誤導正常思考。政治大學旁的木柵臺北市立動物園，有怪異舊地名「頭廷魁（thâu-têng-khoe）」，若有地名學訓練的人到現場觀察，很快便可研判是偏泉腔「頭重溪（thâu-têng-khoe）」的借音字，不是啥魁星踏斗的裝神弄鬼高深名詞。

網路訊息基本上也這樣敘述，但說成原名叫「頭前溪（thâu-chêng-khoe）」，後來誤成「頭重溪」，日本時代日本人再誤成「頭廷魁」，這樣說法不完全合乎過去與現在的事實。其一，「頭廷魁」清代臺北人就已在用，這屬正常事，古時候一般會寫字的文人，與老番一樣漢字普普，很多蠻南語不知如何用漢字寫。

其二，頭重溪與頭前溪的用法不一樣。「頭前溪」是「面前」，相對是「後壁溪」；頭重的重，通常是指河曲處，所以臺灣各地就有十八重溪、九重溪、六重溪、四重溪等等，概指第18, 9, 6, 4的灣曲處。

不信，你去看看。順便看政治大學附近山中的地名，走山路時邊思考怪異的舊地名，真的很好玩！

作者為中央研究院台灣史研究所副研究員，著有《解碼臺灣史1550-1720》

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