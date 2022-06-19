大鑫這批共進2.4億劑大單的黑心富樂快篩劑，經立委追查發現，海關一件都沒有查，媒體報導海關包庇大鑫資訊公司進口快篩試劑2.4億劑，海關都沒查，海關說明如下：

一、海關依風險管理原則對進口貨物之通關方式採C1（免審免驗）C2（文件審核）C3（應審應驗）。經查本年進口快篩劑，C1、C2、C3均有，為便捷防疫物資通關，快篩劑採C1比率達8成以上，但大鑫資訊公司截至目前為止進口放行快篩劑約237萬劑，通關方式均為C2，已屬較為嚴格通關程序；另其進口貨物為取得衛福部防疫專案核准輸入許可，供國內緊急防疫使用物資，進口時均經審核相關文件，並將報單資訊比對食品藥物管理署核准資訊無訛後放行。海關經審核大鑫資訊公司當時非屬高風險廠商，且國內民眾亟需快篩劑加強防疫，並已採較嚴格的C2方式通關，尚無給予大鑫資訊公司特別通關服務情事。

二、國際物流運作模式眾多，進口貨物起運口岸與生產國別不同為國際貿易常見型態，二者無必然關係。

三、空運/海運快遞貨物通關辦法規定快遞貨物外箱(袋)上應黏貼可辨識之條碼，係指物流業者自行編訂之託運號碼，其與貨品上標示之國際商品條碼不同，且國際商品碼之管理非海關職掌，亦無須於進口報單申報該項資訊。

四、本案海關均依法辦理快篩試劑通關作業，並無違失。鑒於目前國內快篩劑已屬充裕，海關後續將對進口快篩試劑強化風險控管及調整查驗比率，加強查核。