高雄市李先生在交友平臺認識女性網友，暱稱「小芸」，穩聊數週後，「小芸」告知副業在經營投顧，誇耀自己能獲取第一手消息，保證檔檔飆股、穩賺不賠，大家有緣就一起賺錢……李先生便應邀加入某投信公司APP，旋即前往金融機構臨櫃匯款新台幣500萬元，行員見金額龐大機警詢問用途，見李先生刻意隱瞞用途閃爍其詞，細查發現欲匯入帳號曾有交易異常紀錄，因早與轄區警方有合作共識，立刻通報員警到場，經警、銀雙方詳細向李先生說明，才喚醒了理智，斷絕匯款念頭，敲醒賺錢美夢。

為防民眾遭詐，高市警拚了，協手金融機構攔阻逾1.6億元，車手提領次數降幅驚人六都最低。(蘇育宣翻攝)

由於社會大眾對投資理財的觀念越來越開放，理財管道變多，無形中也給了詐騙集團發揮的空間，過去一年「投資型詐騙」案件緩步上升！為有效防止民眾遭詐，在最後一道防線前攔阻被害人匯款，高市警運用金融機構巡簽勤務，頻繁與第一線行員聯繫、溝通，與轄區每一家金融機構均建立專責窗口，隨時提供最新提領異常樣態供行員卓參，藉由警銀合作，阻絕詐欺，事後發布案例新聞，提高民眾防詐免疫力。統計今(111)年迄今已成功攔阻451件，成功攔阻遭詐金額1億6,618萬1,458元，比較去年同期，增加142件，增加金額達8,256萬4,206元。

為防民眾遭詐，高市警拚了，協手金融機構攔阻逾1.6億元，車手提領次數降幅驚人六都最低。(蘇育宣翻攝)

高市警阻詐策略不僅是攔阻遭詐民眾匯款，防範於機先，更持續加強查緝(防制)車手提(取)款，力求亡羊補牢！為求精進，運用數據研析，找出各轄提領熱點，交由各分局規劃以提領熱點為中心，向外延伸結合周邊超商、金融機構，構建小區域巡邏網絡，以防制車手提款。統計今（111）年4月詐欺車手提領次數降幅14.89%；5月降幅更高達70.69%；比較今年1至5月與去年同期的提領次數，降幅達48.95%；截至目前，統計今（111）年詐欺車手提領次數，高雄市是六都第2低。

高市警提醒民眾，網路交友須謹慎，如遇邀請投資，看到「穩賺不賠」、「保證獲利」等關鍵字，更應保持警惕、提高警覺，切勿為了快速獲取現金，鋌而走險、聽信不實的網路流言及賺錢方法，同時臨近暑假期間民眾更應多關心家中學子，從事健康休閒娛樂，暑期打工更應小心假求職詐騙，重要證件不離身，切勿任意交付金融帳戶、提款卡、和身分資料也不要聽從任何理由到銀行提（匯）款，遇有可疑詐騙，應即撥打165反詐騙諮詢專線查證，防止被騙。