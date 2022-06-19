「市長您也痛失過愛子」 恩恩爸再列3瑕疵求公開真相 侯友宜回應了

恩恩爸昨（18）日在臉書上對新北市長侯友宜喊話，希望新北能提供他關鍵的橫向通聯錄音檔，對此侯友宜回應，恩恩爸的心情他完全可以體會，市府隨時能按照規定，請衛生局及消防局長提供相關資料，包含橫向通聯的錄音及說明。

恩恩爸昨表示，恩恩離世當下，他因太過悲傷尚未回應，但沒想到一覺起來就看見侯友宜流淚，先行向媒體宣布這個噩耗，這讓他感到震撼，也覺得侯的眼淚是很真誠的，是真心想幫他尋找真相。

恩恩爸強調，從他發文尋求真相至今已經20天，對於真相還是一無所知，因此向侯友宜請求，希望能提供關鍵的橫向通聯錄音檔，讓他能清楚地還原整件事。

侯友宜今天前往深坑集順廟參拜祈福，他受訪時表示，恩恩爸的心情他完全可以體會，這段時間的傷痛他也能感受，因此若恩恩爸有需要，市府這邊隨時可以按照規定提供相關資料，包含整個錄音和橫向通聯說明，來好好地和恩恩爸說明。

至於比恩恩爸提早公開恩恩過世的消息，侯則說，是因為當時記者在行程過程中當面詢問恩恩狀況，因此他如實地回答 。

侯友宜說，希望大家能陪恩恩爸，度過這樣的難關，若恩恩爸需要新北的協助，還是能請兩位局長來親自說明。