福壽山農場長春茶將於20日上午8：10在線上購物商城開放搶購，每人限購2斤。（福壽山農場提供）

福壽山農場長春茶每年供不應求，將於20日上午8：10在線上購物商城開放搶購，將陸續分批上架銷售，直至該次批量(500斤)售完為止，為讓更多人有機會品嚐好茶，每人每次將限購2斤，欲購者明日手刀要快。

福壽山農場副場長王仁助表示，去年同樣採取網路線上訂購方式，從線上訂購網路位址分析，還有來自國外的訂單，不到5分鐘就秒殺一空，網路可讓受疫情影響被迫宅在家或遠在國外的人，和動動手指就可以購買。

此外，許多向隅消費者反應要降低每人每次最高訂購數量，讓更多人可以有機會品嚐，農場決定從善如流滾動檢討，今年調整每人每次訂購2斤為限(至該批次售完為止)。此舉也讓園區同仁自嘲說「烏龍派出所有熱血的兩津，買福壽山農場的烏龍茶，也要很熱血的每人每次來兩斤！」

曾當選農委會產銷履歷達人的王仁助進一步指出，近日行政院公布茶葉產地鑑別檢驗結果，其中36件含有非台灣茶，而福壽長春茶完全自產自銷，更通過產銷履歷驗證，早就達成溯源管理，他笑稱製茶廠週邊的監視器比金融機構還多，加上是公家機構每個環節都有層層管控，近年更不斷深化與學研單位如屏東科技大學及茶業改良場的合作，每批都經過相關專家檢驗及評鑑稱讚，故有「茶界夢幻逸品」之稱。

福壽山農場表示，目前福壽山農場第一期茶葉陸續採收製作包裝中，配合產製及包裝排程將陸續分批上架銷售，直至售完為止，後續銷售期程(包含烏龍、鐵觀音及武夷)將於福壽山農場官網另行公告。