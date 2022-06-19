2022唐獎生技醫藥獎得主德魯·魏斯曼。（唐獎教育基金會提供／林志成台北傳真）

2022唐獎生技醫藥獎得主彼得·庫利斯。（唐獎教育基金會提供／林志成台北傳真）

唐獎今天公布第5屆「生技醫藥獎」得獎名單，3位開發新型冠狀病毒mRNA疫苗的關鍵科學家卡塔林·卡里科、德魯·魏斯曼、彼得·庫利斯獲獎，他們發現關鍵的疫苗學觀念和方法，進而開發出對抗新冠肺炎的mRNA疫苗。

唐獎教育基金會表示，新冠肺炎疫苗BNT和莫德納僅用不到12個月，在全球各地挽救了數以百萬人的生命，可歸功於3位得主的開創性貢獻。其中，卡塔林·卡里科及德魯·魏斯曼發明了降低mRNA免疫原性的方法，彼得·庫利斯開發了脂質奈米顆粒系統，用以傳送mRNA疫苗。

卡塔林·卡里科現在是德國BioNtech公司資深副總，同時是美國賓夕法尼亞大學醫學院神經外科兼任教授，她在匈牙利接受教育，並於1985年移居美國，專門研究RNA及其化學合成，使能在體外／體內的細胞中有效生產蛋白質。

德魯·魏斯曼是賓夕法尼亞大學疫苗研究的羅伯茨家族教授，他於1997年在該大學開設了他的實驗室，專門研究開發HIV疫苗，也曾在美國國家衛生院從事HIV相關研究。

卡塔林·卡里科和德魯·魏斯曼是賓夕法尼亞大學同事，他們一起證明了mRNA會被類鐸受體（TLRs）辨識，從而參與先天性免疫反應。若將mRNA注射到動物體內，會導致嚴重的發炎反應。但若mRNA的核苷經過修飾，如同一些自然存在的RNA，就不會引發這些反應，最終，他們成功找出了重要的核苷修飾，並創造了不會引起發炎的隱形RNA。

身為免疫學專家，魏斯曼博士和卡里科博士的合作促成了這些重要發現，他們共同擁有非免疫原性、經核苷修飾的RNA應用之美國專利，更為BNT及Moderna疫苗奠定了基礎。

物理學博士彼得·庫利斯是脂質奈米顆粒的開發先鋒，也是英屬哥倫比亞大學的教授，他透過使用模型膜系統來研究脂質在膜中的作用，該系統促成了工程脂質體奈米顆粒（LN或LNP）系統，能傳送常規與核酸基底的藥物。

庫利斯的新技術使他成為11家公司的創辦人。2014年，他開始與魏斯曼博士合作，當時其正在和BioNTech合作開發RNA疫苗，他們需要庫利斯在傳送系統方面的專業知識。