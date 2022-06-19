民進黨選對會建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，面對前立委鄭寶清揚言不放棄，黨籍議員和參選人19日大集結挺林智堅，強調地方沒有異音，相信鄭寶清只是一時情緒，黨團總召黃景熙也希望透過這次經驗，未來六都提名都不要初選，直接徵召，避免有志之士浪費大筆金錢跟時間。

民進黨團總召黃景熙、市黨部主委張丞儀及中執委呂林小鳳19日率黨籍議員及被提名的參選人，共同召開《堅定向前走，團結拚勝選》記者會。

中執委呂林小鳳說，5月起選對會就不斷滾動式民調，也到桃園各地和地方人士討論，多次民調下林智堅都穩定領先，相信林治理科技之都的經驗，會帶領桃園成為台灣產業發展火車頭。

面對前立委鄭寶清喊「2022、2024不會缺席」，甚至有不排除參選到底的想法，呂林小鳳認為是一時情緒發言，強調鄭寶清也曾擔任過市黨部主委，相信他不會有這樣動作，她感謝他在每個階段擔任任何職務都全心全力付出，近期主委將帶領議員關心鄭寶清並感謝他這段時間的奔波辛苦。

黃景熙也說，有志之士努力多年，會有情緒上反彈不意外，他也希望透過這個經驗建議黨中央建立制度，未來選對會針對六都提名都不要有初選機制，全面徵召，避免有意者花大筆金錢、製作看板跟跑攤後，情緒上的反彈，不過他也強調民進黨是可以多元表達聲音的政黨，且會團結對外，「敵人只有兩個，疫情跟中國大陸！」，相信鄭寶清也知道。

面對空降疑雲，呂林小鳳強調林智堅妻子是桃園人、就讀文昌國中，「現代社會女婿已經不是半職、而是全職！」且桃園近年狂吸新竹、台中人購屋落地深耕，林智堅同意「接球」來桃園參選，對民進黨是最大鼓舞，「我們都不認為是空降！」

呂林小鳳也駁斥「落跑市長」一說，強調當過議員都知悉，前期建設規畫設計發包早在6月前都完成，接下來只剩決標開工，重申林智堅前面8年政績有目共睹，是接棒最好人選。

「徵召後讓所有候選人都如釋重負！」黃景熙說，一般市長提名人跟市議員提名差不多時間，但因疫情關係暫緩，支持者都感到焦慮，如今選對會公布結果，同事都交代總召，一定要在最快時間表達支持，讓參選人跟支持的市民放心，強調鄭文燦已完成未來50年的藍圖，需要能延續政績的好市長，不諱言桃園人才濟濟，但要找一個有經驗、有政績、同質性高的人選，中央選對會也絞盡腦汁，大家都樂見定案，希望讓所有市民安心，繼續建設。