林口警分局為維轄區治安，除持續針對特定場所強力執行臨檢勤務外，另為遏止酒駕及轄區夜間騎乘改裝排氣管之機車擾鄰情形，維護市民深夜安寧，於昨（18）日深夜與新北市政府環境保護局聯合執行改裝噪音車輛稽查暨取締酒駕勤務，針對噪音車及易酒駕之路段設立稽查點。一晚共計攔查汽（機）車145輛，經環保局認定改裝未經檢驗核可之排氣管車輛計有汽車6件、機車11件，透過攔檢稽查方式取締噪音車，並同時取締無照駕駛2件、相關違規10件，積極展現執法決心。

防堵擾民，林口警稽查取締改管噪音車，2小時攔145部車，共開單罰29件。(蘇育宣翻攝)

分局長陳忠龍表示，近日疫情仍嚴峻，惟本分局取締酒駕工作不停歇，並呼籲安全是回家唯一的路，切記酒後不開車。另為遏止噪音車輛擾民情事，除執行夜間超速移動測照外，也針對改裝車輛持續配合環保局採不定時、不定點方式執行聯合稽查，加強取締改裝噪音車輛。呼籲車主及駕駛人，騎乘、駕駛噪音車輛不會突顯拉風，只會惹人厭及荷包失血，如於22時至翌日6時騎乘、駕駛易發出噪音之車輛，經通報違規係按次裁罰，並由環保局依「噪音管制法」裁處3,000元以上之罰鍰。

防堵擾民，林口警稽查取締改管噪音車，2小時攔145部車，共開單罰29件。(蘇育宣翻攝)

林口分局呼籲民眾，如發現汽(機)車行駛於路上有噪音妨害安寧情形，可至環保署「噪音車檢舉網站」(https://noisecar.epa.gov.tw/)通報易致噪音之路段、時段；亦可藉由照相或錄影方式，針對噪音車輛車牌、路段及致噪音情形蒐證後於環保署「噪音車檢舉網站」檢舉，上傳相關蒐證情形，經市府環保局查證屬實即依法開罰。安寧的生活環境有賴大家共同維護，杜絕非法改裝噪音車，一起營造健康安居城市。