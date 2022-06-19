中國水利部表示，根據預報，珠江流域西江20日可能再次發生「編號洪水」，珠江流域可能發生流域性大洪水。在廣西柳州，已有5人因山洪災害死亡。

央視新聞報導，受17日晚上特大暴雨襲擊，廣西柳州市融水苗族自治縣香粉鄉古都村群旦屯發生山洪災害，至18日早上搜救結束確認，當地一棟木房、一棟磚房被沖毀，有5人死亡。

新京報報導，受強降雨影響，珠江流域西江中下游幹流水位又再次上漲，昨天晚間6時，廣西梧州站水位20.64公尺，超過警戒水位2.14公尺，相應流量每秒3.4萬立方公尺。

報導說，國家防總副總指揮、水利部部長李國英17日趕赴廣東、廣西一線，檢查指導珠江流域防汛工作。水利部副部長劉偉平17至18日先後3次主持會商，部署珠江流域防禦工作。

根據部署，將調度西江上游的水庫群全力攔洪，柳江落久和桂江青獅潭等水庫有效錯峰，在建的大藤峽水庫適時削峰，盡力壓減梧州站洪峰流量，減輕西江下游幹流防洪壓力。

根據當前汛情形勢和雨水情預報情況，水利部在維持廣東、廣西2省區水旱災害防禦3級應急響應和福建、江西、湖南、貴州、雲南5省4級應急響應的基礎上，18日晚間7時針對浙江、安徽2省啟動4級應急響應。應急響應機制強度由1級至4級一次減弱。

18日晚間5時，水利部繼續發布洪水黃色預警，廣西、廣東、貴州、湖南、江西、福建、浙江、安徽等有關省（區）為注意防範範圍。

6月以來，受持續性強降雨影響，廣西部分地區發生嚴重洪澇災害，有234.9萬人受災，14.5萬人緊急轉移安置，30.7萬人需緊急生活救助；2700餘間房屋倒塌，1.06萬間不同程度損壞。（編輯：李雅雯）1110619