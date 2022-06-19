觀察者網引述俄羅斯塔斯社當地時間6月17日報導，中國駐俄羅斯大使張漢暉表示，中國準備向俄羅斯航空公司提供飛機零件。他說：「我們準備向俄羅斯提供飛機零件，我們正在建立和組織這樣的合作。航空公司目前正在解決問題，他們有特定的管道，中方沒有限制。」

塔斯社、RT等俄媒指出，自今年2月俄烏衝突發生後，美西方國家對俄羅斯實施了一系列制裁措施，包括禁止向俄羅斯租賃和供應飛機，以及禁止向俄羅斯出口航空工業用品和零件。此外，西方兩大飛機製造商波音和空中巴士停止為俄羅斯航空公司營運的飛機提供售後服務，這引發人們的擔憂俄羅斯大部分的飛機或將在數月內停飛。

不過，隨後已有部分企業提出，反對針對俄羅斯制裁。當地時間4月12日，歐洲航空業巨頭空巴就曾敦促歐洲不要將出口制裁延伸到俄鈦，稱此舉只會「傷敵八百，自損一千」。

空巴首席執行官紀堯姆·福里（Guillaume Faury）當天在年度股東大會上表示，空巴正在遵守並將繼續遵守全面的制裁措施，但認為對俄鈦進口實施制裁「並不合適」。福里稱，鈦出口僅佔俄羅斯出口收入的一小部分，此類制裁將對俄影響很小，對於其他國家和航空航天業的影響卻很大。

值得注意的是，第25屆聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）當地時間6月15日至18日在俄羅斯聖彼得堡舉行。17日，俄羅斯總統普丁在全體大會上發表講話。

普丁表示，無論某些人試圖以何種方式保護「單極世界」秩序，這一時代都已經走向結束。普京指出，亞洲和中國都已經「明顯地顯露出創建新的世界發展中心」，俄羅斯有意與中國合作並從中受益。

普丁說：「中俄的貿易額為1400億美元，並將繼續增加，今年可能會更多，將創造紀錄。不是因為當前的政治局勢迫使我們這麼做，不是，是因為世界的客觀情況是這麼發展的。我們有意與中國合作並在合作中受益，特別是在政治方面，我們有著穩定的信任關係。」

6月16日，在第25屆聖彼得堡國際經濟論壇框架下，「俄羅斯-中國」商務對話在俄羅斯聖彼得堡舉行。中國駐俄羅斯大使張漢暉、俄羅斯工業企業家聯盟主席邵欣出席活動並致辭。俄羅斯中國總商會會長、中誠通國際投資有限公司總經理周立群與俄羅斯科學院遠東研究所所長巴巴耶夫共同主持了本次商務對話。

張漢暉大使在致辭時表示，面對新冠肺炎疫情、全球經濟下行、國際市場震蕩等多重考驗，中俄不斷加大彼此戰略支持，深化利益交融，兩國經貿合作逆勢前行，顯示出強大韌性。2021年，中俄貿易額超1400億美元，創歷史新高。今年前5個月，中俄貿易額逆勢大幅增長28.9％，達658億美元。中俄雙邊貿易增勢好、項目合作成色足、合作領域亮點多，顯示出強大韌性。張漢暉大使指出，雙方將繼續本著相互尊重、平等互利的精神開展正常經貿合作。