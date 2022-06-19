女星熊熊(卓毓彤)不但臉蛋甜美可愛，還有著G罩杯傲人好身材，個性也相當直率活潑，因此深得粉絲喜愛，擁有「美胸女神」稱號，IG粉絲數突破80萬，這樣的她，私下也不乏追求者，最近熊熊上節目，被問到「是否有遇過無法抗拒的搭訕手法」，她表示自己就有這樣的經歷，有個小鮮肉讓她不知不覺卸下防備，聽了過程的小S忍不住吐槽「妳會不會也太好搭訕？」。

身邊不缺追求者的熊熊，近日作客小S的節目《小姐不熙娣》，聊到讓人淪陷的搭訕方式，她表示曾經在東區街頭，遇到一個男生朝她迎面走來，說道：「妹妹妳好，可以耽誤妳一點時間嗎？」，熊熊一聽到「妹妹」二字就自動停下腳步，對方接著說自己在做街頭實測，「想知道12星座女生養寵物的比例」。

熊熊完全不疑有他，被問到是不是有養寵物？她很大方跟對方說自己有養狗狗，她是處女座，男生告訴她經過統計，「處女座女生都蠻有愛心」，接著又問熊熊是不是大學生，她解釋：「我不是同學，我已經很老了」，直接吐實自己已經32歲，後來得知，男方是小鮮肉，不過23、4歲。

對於熊熊大自己8歲之多，男方完全不介意，主動問熊熊是不是能加她愛犬的IG，熊熊也給出帳號，回家之後，她收到了小鮮肉的私訊，坦承自己說謊了，其實根本沒有什麼街頭實測，是因為覺得她很漂亮才會搭訕，還笑呼：「我是真的很喜歡妳的狗，我剛剛把牠所有的照片都看過了」，還分享了自己的狗狗照片。

熊熊說，這樣的搭訕方式，讓人覺得很有愛心，還說：「因為他的狗也很可愛，然後他又不會很有侵略性」，小S聽了忍不住吐槽：「妳會不會也太好搭訕啦？！」，說自己一聽到開頭那個「妹妹等一下」，是她的話瞄一眼就會走了，完全不可能停下腳步，理由是「聽起來就是變態的基本口頭禪」。