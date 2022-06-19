共同社18日報導，中日兩國政府為磋商東海局勢，擬於23日舉行外交部門司局長級視訊會議，並正就此展開協調。預計日本將對中國大陸進行的天然氣田探勘、石垣島以北的科學調查，以及中俄轟炸機5月在日本周邊聯合飛行等事件提出討論。

上述消息由多名中日關係消息人士透露，據悉日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕、中國大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮將參會。中國大陸多次進入釣魚台周邊海域，據分析，最近還進行新的天然氣田勘探，以及「未經日本同意」的海洋調查，日方將提出抗議。

日本於會議上可能向中國大陸提出三項討論議題。首先，中國大陸5月和6月在東海的中日中間線的大陸一側，自行設置新構造物。而兩國政府2008年曾就共同開發天然氣田達成協議，但之後談判中斷，本次日方將要求重啟。

其次，中國大陸的海洋調查船本月在沖繩縣石垣島以北的日本專屬經濟區（EEZ）內，可能進行了數日的科學調查，日方將再次提出抗議。

最後，對於中國大陸與俄羅斯轟炸機5月在日本周邊聯合飛行一事，為盡快開設中日防衛部門之間的「海空聯絡機制」核心熱線，雙方也將進行商談。

上一次圍繞東海舉行的兩國外交部門司局長級視訊會議是在去年11月，雙方力圖通過多次溝通建立信賴，防止發生意外情勢。