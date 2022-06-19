《紐約時報》資深記者史坦19日搶先爆料，剛幫勇士拿下8年來第4冠的主力中鋒盧尼，目前吸引多隊招募興趣，其中擁有足夠薪資空間的黃蜂與國王，都打算砸下重金招攬盧尼，畢竟勇士目前薪資空間緊張，恐怕很難開出千萬美元合約續留盧尼。

上季僅拿517萬美元合約的盧尼，預計勇士最多只能開出600到800萬美元薪資留下，相較於黃蜂與國王都可能拿出1000萬美元年薪，盧尼到時候該如何抉擇還很難說，就算他屬於勇士多年培養起來的內線長人，恐怕屆時也只能向「錢」看。

盧尼本季不僅是勇士唯一鐵人，包含例行賽與季後賽104場全勤出賽，完全沒有受到疫情或傷痛影響，更在季後賽關鍵時刻頻頻挺身而出，適時幫助勇士鞏固內線，何況他並未像外表看起來那麼「老」，他才滿26歲，未來性仍然可以期待。

「打完今年總冠軍賽我確實有點累了，但我還可以再打幾場，」盧尼先前表示，「我當然非常想要繼續留下，努力捍衛我們才剛拿到的總冠軍，但在這個聯盟，你永遠無法預測未來。」看來盧尼也不願太早把話說死，接下來就只能讓勇士高層傷腦筋了。