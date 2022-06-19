黑心快篩案持續延燒，日前指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞稱食藥署審查很嚴格，但很多措施是「防君子不防小人」，不過曾在政府機關擔任公務員10多年的國民黨台北市議員游淑慧反駁指出，政府做的事明明是「防小人不防君子」，更點出高雄市採購富樂快篩案中的不合理之處。

游淑慧昨（18）日在網路節目《全民平評理》中表示，政府機關採購大量物資，在目前較緊急、沒有招標程序時，為了怕違法通常會採用複數決標，可以分攤風險、平均供貨，如北市也有採購到富樂快篩，但當時是10萬劑的案子分為2間供貨，「所以我就覺得很奇怪，高雄1天決標100萬劑，為什麼是獨家得標？為什麼沒有採用複數決標？他不會覺得很奇怪嗎？此刻怎麼會有廠商能供貨100萬劑？這是與常理不符合的」。

游淑慧指出，高雄市在今年1至4月花費超過5000萬元採購快篩劑，在全台僅次於衛福部，但4月前高雄沒什麼疫情，也沒有到處做快篩站，理論來說應該還剩很多快篩，「為什麼到5月16日還需要加購？還用緊急採購100萬劑？我覺得高雄議員應該要去查」。

游淑慧強調，她過去在政府機關當了10多年的公務員，政府在做的事情就是「防小人不防君子」，否則為何要法規、為何要查驗，「政府就是在抓小人、抓壞人，幫民眾把關的啊！你今天跟大家講說，不好意思我就是抓君子的，小人都放掉，那台灣不就亂套了嗎？」