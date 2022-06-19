綠營推林智堅轉戰桃園市長 賴香伶批：高層量身定做、非市民之福

民進黨選對會18日決議徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，對此，民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶今（19日）將炮口對準民進黨，她痛批，執政黨要的桃園市長候選人只是量身定做、給他一個新的位置，不是市民之福，更非執政黨應有的作為。

賴香伶表示，執政黨高層決定用徵召的方式推林智堅轉戰桃園市長，相信黨內有意參選者都覺得不可思議，連初選、民調都沒有，如何讓人信服。

她說，執政黨要思考真的只有林智堅嗎？去年「竹竹併」的議題，也是為他一人量身定做，甚至還要修法，如今要轉戰桃園市長，林智堅當初直言要為大新竹合併努力，如今言猶在耳，一個政治人物的誠信就可以輕輕帶過，否定自己說過的話。

賴香伶表示，執政黨的桃園市長人選，是如此個性、為一己之私的林智堅市長嗎？市民都在看，大家都期待桃園未來的發展，要有專業、誠信，願意彎下腰傾聽民意的候選人，這些過程大家看在眼裡，執政黨要的桃園市長候選人只是量身定做、給他一個新的位置，不是市民之福，更非執政黨應有的作為。