民進黨選對會18日決議徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，對此，民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶今（19日）將炮口對準民進黨，她痛批，執政黨要的桃園市長候選人只是量身定做、給他一個新的位置，不是市民之福，更非執政黨應有的作為。
賴香伶表示，執政黨高層決定用徵召的方式推林智堅轉戰桃園市長，相信黨內有意參選者都覺得不可思議，連初選、民調都沒有，如何讓人信服。
她說，執政黨要思考真的只有林智堅嗎？去年「竹竹併」的議題，也是為他一人量身定做，甚至還要修法，如今要轉戰桃園市長，林智堅當初直言要為大新竹合併努力，如今言猶在耳，一個政治人物的誠信就可以輕輕帶過，否定自己說過的話。
賴香伶表示，執政黨的桃園市長人選，是如此個性、為一己之私的林智堅市長嗎？市民都在看，大家都期待桃園未來的發展，要有專業、誠信，願意彎下腰傾聽民意的候選人，這些過程大家看在眼裡，執政黨要的桃園市長候選人只是量身定做、給他一個新的位置，不是市民之福，更非執政黨應有的作為。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。