YouBike將有設新據點！新北市議員李翁月娥表示，經住戶反應，希望在三重重陽橋迴轉道旁的公園增設YouBike，方便民眾在河濱公園遊憩時可以使用，因此她日前邀集新北市交通局、養工處及里長共同會勘，希望在該處增設15支YouBike停車柱，立即獲得回應，交通局及養工處承諾將在7月底完成。

該公園位於三重環河北路三段，鄰近淡水河畔河濱公園與大台北都會公園，經附近住戶反應需求，李翁月娥也認為這2個河濱公園都有漂亮的景觀，若有共享單車可以使用，將使民眾到河濱公園遊憩時更加便利，因此日前邀請相關單位共同會勘，交通局及養工處評估可行後，也承諾將在7月底完成。

除了增設YouBike據點外，附近居民也反應在公園內增設體健設施，並將叢生的雜草修剪，另外在重陽橋牆面也希望能夠製作彩繪，讓整體看起來更美，因此李翁月娥也將於下周二（21日），邀請城鄉局、景觀處、養工處、橋隧科、區公所經建課等單位再次回到現場會勘，若評估可行，也希望能在7月底與YouBike一起完成。