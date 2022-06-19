前任球王喬柯維奇（Novak Djokovic）今年的大滿貫賽事非常不順，先是在澳網被禁止參賽，接著在法網失利，然後他在溫網的積分又遭到ATP取消。由於喬柯維奇是今年澳網、法網、溫網的衛冕者，法網是他自己輸掉，但是澳網與溫網的「非戰之罪」合計讓他痛失4000分，溫網結束後喬帥的世界排名可能會大跌至第8名。

喬帥上個月表示：「我沒有機會防衛我在澳網和溫網的4000積分，從個人來講，這對我造成嚴重的負面影響。不過團體來說，我很高興選手團結對抗大滿貫犯下的錯誤，讓他們知道會有後果。」他反對溫網封殺俄羅斯與白俄選手的決定，因此他贊同ATP取消積分的反制手段，只是可惜了他寶貴的2000分。

自從2003年至今，這是首次沒有「男網四天王」佔據ATP前兩名，俄羅斯麥維德夫（Daniil Medvedev）以7950分重登球王寶座，其次為德國小祖維瑞夫（Alexander Zverev）的7075分，喬柯維奇第3只剩6770分（7月11日將扣除溫網2000分）。

喬柯維奇按計畫參加今年溫網，畢竟他在這個階段更重視的是大滿貫冠軍紀錄，「大滿貫仍然是大滿貫，溫布頓是我兒時的夢想，對我而言別具意義，我不會只從積分和獎金去考量。」事實上本屆因為麥維德夫被封殺，小祖維瑞夫受傷，喬帥摘冠的希望很大。