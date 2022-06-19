項婕如獲選今年北影非常新人，下半年也有新作品正在拍。（羅永銘攝）

之前項婕如到偏鄉做公益，療癒到自己。（群星瑞智提供）

22歲的項婕如持續努力往演員之路邁進。（羅永銘攝）

22歲新生代演員項婕如獲選今年台北電影節非常新人，出道4年的她，回憶初入行的壓力，因為本身不是表演本科畢業，常常懷疑自己的表現，也曾被PO上「靠北影視」遭網友公審，內在加上外來的高壓，導致她有2年時間鑽進黑暗的牛角尖、不知跟誰訴苦。

項婕如首部作品是電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》，隔年當上偶像劇《網紅的瘋狂世界》女一，因為很快被推到女主角位置，大量戲份讓她有些吃不消，有天項婕如的名字突然出現在粉專「靠北影視」上，爆料者是劇組工作人員，內文寫：「項X如，妳讓工作人員很累，妳知道嗎？」

項婕如說：「面對當時一起努力的人，該怎麼補強、該跟誰道歉我都不知道，就覺得很累，我才19歲，犯的錯、做的嘗試，都很直接地被看見，新人容錯率不是應該比較高？就像社會新鮮人，但我新人階段就被放在這個位置。」大家覺得她當了女一，就要具備在這個位置的能力，是她新人時期最痛苦的事。

獨自承受2年壓力，最終帶領她走出來的是2位來自偏鄉的小朋友，因她是幼保科畢業，非常喜歡跟小朋友互動，有次到台東書屋做公益活動，因身在偏鄉，晚上山區很多地方沒有路燈，收工時已是夜幕低垂，漆黑的夜路讓她不敢邁開步伐，書屋突然出來2個小朋友分別牽著她的手，帶著她穿越眼前的黑暗向前走。

項婕如有感而發說：「面對未知、黑暗的路，大人的本能會感到害怕，2個牽著我的小朋友卻不怕，拉著我的手就直接走，我才驚覺我不應該不快樂，小朋友是活在當下，因此我告訴自己要更勇敢一點，不用想那麼多。」她想通成長過程必然要經過黑暗，那為何要站在黑暗前那麼久，不如跨過去就好。

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