近千名戲迷趕到虎尾崛頭里的黃宅送大師最後一程。（周麗蘭攝）

文化部次長蕭宗煌代表文化部頒發褒揚狀，其子黃匯峰代表接受。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善頒發表揚狀，其子黃匯峰代表接受。（周麗蘭攝）

戲迷們追思獻花。（周麗蘭攝）

布袋戲口白大師、人稱「八音才子」黃文擇12日自人生舞台謝幕，享壽66歲，今（19日）在虎尾鎮自宅舉辦家祭，近千名戲迷趕往追思，送大師最後一程。家屬製作的紀念影片以黃文擇生平唯一公開唱過的歌《中原不敗，大俠秦厲害》為配樂，為他下的人生註腳是「世稱八音才子的人間活寶」。

昨（18日）是黃文擇辭世後的頭七，家屬誦經祝福，19日舉辦家祭及追思，開放戲迷朋友鞠躬、獻花，近千名外地戲迷趕來送別。

家祭時，黃文擇妻子悲痛說「我們沒有忘記你」，要丈夫「大步走、嘸免驚」；她回憶夫婿生前最喜歡吃媽媽煮的土魠魚頭，後來她傳承婆婆的煮法，他每天都吵著要吃，說再也找不到有媽媽味道的土魠魚頭了。

家屬以追思取代告別式，文化部次長蕭宗煌代表文化部頒發褒揚狀，其子黃匯峰代表接受。雲林縣長張麗善率縣府文觀處長陳璧君、消防局長林文山等人追思，張麗善頒發表揚狀。

文化部褒揚狀寫著「故黃君文擇，五洲園布袋戲第三代傳人，知名布袋戲企業霹靂國際多媒體創辦人之一，並為首席聲演大師。先生以其純正、五音分明且出神入化的布袋戲口白，使霹靂布袋戲風靡全臺，人稱八音才子。豐富的聲情與表演打動無數觀眾的心，塑造素還真、葉小釵等經典角色，配音生涯逾四十年，詮釋超過四千餘名角色。先生渾然天成的聲情演出使霹靂布袋戲登峰造極，將臺灣布袋戲推向高峰，也成就數代人對臺灣聲音的共同記憶。先生畢生貢獻於傳統表演藝術之薪傳與創新，更為臺灣布袋戲邁向國際的重要推手，足資表彰，特予褒揚，以垂德範。」

戲迷們隨後排隊進入鞠躬追思，一名黃姓戲迷說，去年聽說黃大師要退休，心想退休好好休息也好，沒想到是這種退休方式，令大家很震驚。

黃文擇的一名兒時玩伴細數小時候他和黃文擇、黃文耀一起打斑鳩、捕虎頭蜂泡酒、抓魚的趣事，黃文擇即使跌到水溝一動也不能動時，仍是個開口就令人發噱的活寶。

追思會後，靈車發引虎尾惠來厝火葬場前，繞行霹靂國際多媒體公司一程，員工不捨道別。

黃文擇20歲出道，初期跟著父親做野台戲，1983年夜台戲轉為電視劇後，他投入霹靂影劇，30年來演活素還真，成為繼父親黃俊雄的史豔文之後，成為台灣最具代表性的布袋戲人物，戲迷遍布國際。