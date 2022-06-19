瑞昱(2379)儘管面臨消費性電子市場疲軟考驗，但商用市場需求可望抵銷消費市場的衰退，法人也看好，瑞昱地按季營收有機會挑戰新高、今年營收會有兩位數成長。

受惠WiFi 6/6E、乙太網路及交換器等網通晶片出貨順利，瑞昱的5月營收創下歷史新高，惟法人指出，6月雖然面臨客戶庫存調整，營收再創新高不易，但瑞昱第二季單季營收亦可望創歷史新高，且下半年的營收將優於上半年，另外一方面，在俄烏戰爭、大陸多地封城的不利因素逐漸遠離，瑞昱看好商用市場需求可以抵銷消費市場的衰退，法人也預估，瑞昱第二季單季每股獲利將逾9元。

產能方面，法人表示，瑞昱日前甫結束與晶圓代工廠商議第一輪2023年產能分配，瑞昱將取得較今年多的產能，但因WiFi、Switch、2.5G/10G PON等的終端需求仍旺，瑞昱也沒有取得足夠的晶圓代工產能，因為上游供應商沒有對瑞昱降價，所以瑞昱也無法對下游客戶降價。

隨著上海等地封城、俄烏戰爭帶來的不確定因素將逐漸消逝，法人預估，瑞昱2022年合併營收會有雙位數成長。股東會已通過配發27元現金股利，目前現金殖利率6.3%。