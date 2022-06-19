潘裕文明迎接38歲生日。（闊思音樂提供）

潘裕文明（20日）迎接38歲生日，本打算生日前夕舉辦見面會與粉絲歡聚，但因疫情延燒，加上他先前確診，考量後忍痛延期於7月24日在三創生活文創園區舉行《Hello Peter Pan 潘裕文生日會》，活動延後一個月，生日會變成滿月酒慶生，絲毫不減潘裕文對聚會的期待，不僅親自設計活動海報與周邊商品網站，還和工作人員一起設計全員觀眾都可以參與的遊戲，希望當天與粉絲們同樂。

身為壽星潘裕文也許下非常實際的生日願望，「希望這個疫情時代可以趕快好轉，大家回歸到想念的日常生活」；近年由於疫情影響，許多表演活動和既定的海外行程都一一改變或取消，工作及收入因此大大銳減，他笑說：「真的很想要趕快復工賺錢，像以前一樣可以到很多地方唱歌表演，這是最實際也是最想要實現的願望。」另一個願望則是對新創畫作品牌《鹿男PAN的異想世界》的期待，這段時間因多了時間待在家，潘裕文重拾畫筆、嘗試創作，陸續在社群發表不少作品，還連續2年為公益單位的桌曆量身打造主題畫作，今年3月更發表首發NFT作品，一開賣即秒殺完售。

大家對於畫作的回饋讓潘裕文更有動力，已規劃今年生日會活動推出周邊商品，包含他手繪的畫作作品，以及親自設計的品牌logo帆布袋，從畫作搭配的相框到商品各種材質顏色選定等，每項都親力親為。潘裕文表示「鹿男PAN」這個角色有別於他本身歌手職業的設定，選擇與娛樂產業不同的思維，藉由畫畫更直白呈現，即使是黑暗或矛盾、憤怒的部分，都能表達內心深處對於世界、對於生活點點滴滴的體悟與感受。

前陣子新冠肺炎確診的潘裕文，在隔離期間不停歇，特地向公司自動請纓，親自規劃生日會的活動海報與周邊商品品牌網站。即使大學是學景觀設計，但出社會後就再也沒有碰過設計軟體的他，重新摸索新興系統，著實吃了不少苦頭，常常一整天花了7、8個小時只為了搞懂一個程式特效，或是接連熬了好幾天的夜，最後又決定重做，被同事笑說是自討苦吃；不過潘裕文樂在其中，認為藝術沒有答案，可以把自己想呈現的東西放在作品上，不用受限太多框架，展現出自己的想法與創作，是很棒的事。 《Hello Peter Pan 潘裕文生日會》7月24日舉行，門票20日中午於Klook售票系統開賣。