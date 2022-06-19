鏡電視今年3月突襲撤換董事長，還爆發1個月內換了4任董事長和民進黨派系介入和的「鏡電視之亂」，鏡電視新任董事長鄭優今天接受前總統陳水扁專訪，強調一切要往前看，並保證鏡電視「不會變成八卦電視台」。

鏡電視是由《鏡週刊》社長裴偉推動成立，過程中風波不斷，今年3月4日還爆發董事長陳建平遭勞工董事等人突襲式撤職，被拱上來的董事長李永豐11天後又宣布請辭，繼任的楊雅喆也是過渡董座，直到董事會選出內定的鄭優才告塵埃落定。

鄭優今天接受陳水扁「有夢上水」節目專訪，談到他過去擔任台視董事長，3個月內完成客家電視台籌設，並協助民視承租發射台土地及上架中華電信MOD，以及在中華電信擔任董事長期間，推動「499之亂」的價格破壞，穩住中華電信客戶，還讓MOD轉虧為盈等過程。

鄭優表示，他是在陳水扁執政期間接任台視董事長，是政治任命，因此要為總統考慮，他以2003年爆發的「非常光碟」事件為例，當時有人爭取要在台視晚間9點黃金時段播出就被他阻止，成立客家電視是扁的政見，他也以台視名義去投標，並在短時期內完成使命。

鏡電視是由前壹週刊社長裴偉推動成立，陳水扁質疑是否會像外界對壹週刊的印象一樣，成為「八卦電視台」，對此鄭優強調絕對不會，他說自己從事媒體多年，會堅守新聞品質的原則，讓觀眾了解事實真相，而不是刻意操作，台灣民主政治得來不易，要去珍惜。

至於鏡電視未來發展特色，鄭優表示，將涵蓋多元、專業、深入、國際性、藝文和關懷弱勢等層面，因為鏡電視的股東也不是只想賺錢，而是希望對社會能有正面助益，並能提升台灣新聞的水準，不要像現在很多即時新聞都是拿行車紀錄車、監視器去做一些殺人放火的新聞。

陳水扁也詢問為何之前發生2年換了5任董事長等情況，鄭優表示，可能是有些事情喬不好，這在成立過程中難免會發生，因為他過去的經歷對電視台有了解，所以才會找上他出任董事長來穩定情況，「一切要往前看」。