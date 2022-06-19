「出門燙腳、簡直熱哭了、河南熱成了可南……」6月16日至17日，河南高溫凶猛，成為全中國大陸的熱力中心，省會鄭州更是連續2天出現40℃＋以上高溫。

河南到底有多熱？高溫熱浪將持續多久？為何此輪高溫如此凶猛？

中國天氣網報導，河南氣象局數據統計顯示，6月1日至17日，河南全省平均氣溫較常年同期偏高2.7℃，為1961年以來同期第三高值；平均最高氣溫較常年同期偏高3.4℃，為1961年以來同期第四高值；平均地表溫度較常年同期偏高4.9℃，為1961年以來同期最高值。

其中6月16至17日，河南全省分別有49％和18％的縣市氣溫超過40℃，其中舞鋼、商城連續2天突破建站以來6月歷史同期最高氣溫極值，鄭州連續兩天最高氣溫超40℃。

為何河南此輪高溫來勢如此凶猛？

河南本輪高溫過程影響範圍廣、強度強、持續時間久。為何熱得這麼猛？中國天氣網氣象分析師石妍表示，受大陸暖高壓脊東移影響，西北乾熱氣團東移至河南一帶，同時，底層南風加強北上，加上雲量稀少，在強烈光照加持下就會增溫迅猛。而且，此次暖高壓脊控制持續時間較長，導致這輪高溫持續時間長，地面不斷累積熱量，讓熱力在原來基礎上再「加碼」。

河南高溫將持續多久？

河南此輪高溫天氣超長待機，6月22日左右高溫都將持續在線。比如鄭州，未來一周高溫將天天見，38℃以上熱浪或連續5天在線，目前鄭州市處於高溫紅色預警中，今天白天鄭州市主城區、航空港區、上街區最高氣溫將升至40℃以上。此外，洛陽、商丘、開封等地高溫也將持續6天左右。

目前，河南省氣象台高溫橙色預警仍在生效，預計今天白天，鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉、許昌、漯河、三門峽、南陽（方城縣，西峽縣，淅川縣）、信陽（平橋區，羅山縣，光山縣，潢川縣，淮濱縣，息縣）、周口、駐馬店、濟源、焦作、濮陽、商丘最高氣溫將升至37℃以上，其中安陽、焦作、濮陽、商丘最高氣溫將升至40℃以上。

高溫來襲 如何做好防範？

高溫熱浪作為一種災害天氣，常常被大家忽視，其實它在全球造成的死亡人數不少於龍捲風、洪水、強風暴等災害。建議掌握以下防暑降溫小祕訣：

1.設置空調溫度時，建議不低於26°C，定期開窗通風換氣，從炎熱室外進入空調房，應提前將汗擦乾。

2.出汗後要及時更換衣服，切忌出汗後立即洗澡，更不要用冷水沖澡。

3.適當增加午休，保證睡眠時間。

4.出行注意避開正午時段，及時補充水分，準備藿香正氣水、風油精等解暑藥品。