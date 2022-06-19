一名即將畢業的師大陸生學姐，感謝宿舍打掃阿姨把她當女兒照顧。(翻攝自YouTube)

來自廣東的陸生網紅「廖小花」現在就讀台師大，日前她在YouTube上傳一部「畢業陸生口述台灣恩情！是什麼牽絆讓她一定要回台灣看看？」影片，內容是她的台師大陸生學姐將要畢業，感謝宿舍打掃阿姨把她當女兒照顧、準備三餐，影片上傳9天吸引13萬人觀看，令不少人感動落淚。

這名即將畢業的陸生學姐說道，她與宿舍打掃阿姨的感情是從疫情開始後，阿姨把她當作親人，視為家中的一分子，每天都準備三餐及照顧她，不管阿姨家吃什麼，她都有一份，讓她在疫情嚴峻的時候有飯吃，長期餵食下都長胖了，「我胖了10斤（5公斤），都是阿姨的功勞。」

陸生學姐指出，下個月即將畢業回廣東潮汕，阿姨對她說「如果妳走了以後我會很想妳」、「妳走了不要告訴我，我會哭」，讓她決定找廖小花拍影片記錄這段感人的回憶，感謝阿姨，也留給阿姨做紀念，並且想對阿姨說，她也把阿姨當親人，「希望她身體健康，我保證我一定會回來看她，就算我沒有掙到錢，也會回來看妳！希望疫情早點過去，大家都可以恢復正常生活。」

對此，網友紛紛感動留言：「被妳們弄哭了，像妳們兩個這麼善良、可愛的女孩，到哪裡大家都會喜歡你們的！台灣人會永遠把你們放在心上」、「學姊也是有禮貌善良的人，所以也可以遇到更善良的人」、「學姐跟阿姨互相照顧真的是一段很難得的緣份！」、「感恩台灣， 感念台灣發生的一切，感謝台灣所有幫助過我們的人」、「很感動到飆淚，很替學姊高興能遇上充滿愛的長輩的照顧，希望你們的緣分不中斷」。