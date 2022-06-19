陸媒《科技日報》日前報導，中國建造的「天眼」球面射電望遠鏡（FAST）接收到疑似「來自外星人的宇宙信號」，引起全球天文學界的興趣。但根據美國《紐約時報》18日在科技版的報導，中國天眼很可能是受到某種射電干擾，而非外星人信號，但科學家們仍在持續探索。

美國之音引述紐時報導指出，北京師範大學天文系宇宙學與地外文明研究團隊組首席科學家張同傑教授曾向媒體透露，2020年在對中國天眼2019年的共時巡天觀測進行數據處理時，研究團隊發現了兩組地外文明可疑信號，而2022年，團隊又從系外行星目標觀測數據中發現了一個可疑信號。

張同傑表示，可疑信號是某種射電干擾的可能性也非常大，都有待進一步證實和排除，這可能是一個漫長的過程。

紐時表示，張同傑的上述說法證明，天文學家半個多世紀來一直抱持與外星人進行星際對話的夢想，但是中國人最近的發現，有可能跟他們之前幾代美國天文學家所有過的經歷一樣，是「虛驚一場」。

紐時引述加州大學柏克萊分校教授、天文學專家Dan Wenthimer的話說，中國天眼收到的信號肯定來自某種干擾。「這些信號來自無線電干擾，它們產生的原因是地球上的無線電污染，而不是來自外星人。」

根據北京師範大學張同傑教授的說法，中國天眼在低頻射電波段上具有極高的靈敏度，對於搜索地外文明有著重要作用。而且北京師範大學、中科院國家天文台和美國加州大學柏克萊分校開展了三方合作，共同組建了地外文明搜尋研究團隊。

報導指出，過去幾十年來，讓天文學家內心澎湃或激動萬分的時刻很多，但是一經仔細推敲，就發現是虛驚一場，截獲的信號往往來自地球軌道上的衛星、微波爐及其他地球上的來源。

紐時引述美國專家的話說，美國的天文學家經歷過太多的虛驚一場，現在輪到擁有天眼的中國同行步上這些激動和失望交織等相同經歷的後塵。但是，搜索和捕獲地外文明信號的任務本來就不容易，失敗是家常便飯；只要科學家們堅持下去，總有一天會有真正令人激動和驚喜的結果。

被稱為「天眼」的中國500米口徑球面無線射電望遠鏡位於貴州省平塘縣，2016年落成後，即成為世界上第一大填充口徑（即全口徑均有反射面的）無線電望遠鏡，也是全球第二大的單一口徑無線電望遠鏡。