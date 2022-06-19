民進黨選對會建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，國民黨籍參選人張善政昨深夜貼和鄭文燦合照表達歡迎，19日再以千字文恭喜林智堅獲徵召，希望這次選舉變成一個典範的君子之爭，並直言過去中央到地方都因阻擋「非我所生」政策導致舉債攀升，自己從來只認人不認黨，將秉持過往性格，將桃園打造成充滿希望與工作機會的宜居城市。

「恭喜新竹市長林智堅獲得徵召！」張善政說，有位綠營官員好友曾告訴他：「民進黨是全世界最會選舉的政治機器」，他的競選對手不只是林智堅，更是蔡英文總統、民進黨，乃至國家機器的全部力量，憂心他對民進黨選舉厲害的「技術」及「非我族類，其心必異」的鬥爭手法不夠了解，更因風格斯文、作風君子、被欺負了還不生氣等，可能會吃虧，但他自己不會對林做任何人身攻擊，希望這次選舉變成一個典範的君子之爭。

張善政說，參與桃園市長選舉勝選與否，不只是個人的勝負或國民黨的成敗，而是關係著桃園市「國門之都」在未來的數位時代中，能否以科技創新、綠色永續、人文關懷邁向國際、為年輕人開拓新的未來；以及桃園的企業能否成為全球ESG（環境友善、社會公義、公司治理）趨勢中的指標和典範，更重要是要讓市民有光榮感、幸福感。

「我要鄭重宣示，我及新市府團隊的成員及家人都不會、也不可能炒作房地產！」張善政說，如果勝選，他會運用自己的工程專業背景，集合專業團隊，公平、公正的打造一個符合國際都會與綠色永續生活化的「新桃園」，打包票保證任內絕不會賤賣土地或「炒地皮」，迎合特定政治立場的少數企業，或利用職權讓工商業的朋友，成為個人或特定政黨的金主，希望未來的桃園市，年輕人和勞工都買得起房子。

張善政強調自己從來只認人不認黨，不會以黨派立場來看是非。與人為善的作風讓他結交很多朋友，包括許多綠營的朋友也是他的莫逆之交。雖然黨內因徵召程序被認為不夠周到，引起一些爭議，但我仍然以尊重的善意與謙卑的誠意面對，並當做我個人的功課。「羅智強兄的『成全』除展現他的胸襟，但也是我們兩人以誠相交的結果！」

張善政說，未來他不會改變過去的性格，不會用黨派顏色來決定是非對錯，只要對桃園市有利，對市民有利，鄭文燦任內的市政一定會繼續延續，絕不因人廢事、因人設事，不會因為市長換人就天翻地覆。他直言，過去從中央到地方，許多政府都因排斥「非我所生」的政策，浪費民脂民膏、舉債連年攀升。

張善政說，這一個多月來，回到他曾經工作過12年的桃園，與各界及基層朋友接觸，雖然有些許小波折，但他有信心，更有強烈的使命感，要將桃園市打造成具有未來性、國際性、兼具科技發展與本土人文，充滿希望與工作機會的宜居城市。