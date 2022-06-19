【全程影音】確診死亡超過5千人！ 國民黨團默哀一分鐘

新冠肺炎疫情至昨日，全國染疫人數超過324萬人，死亡人數破5000人，國民黨團今召開記者會，為確診死者默哀1分鐘，國民黨團總召曾銘宗痛批，民進黨心中只有選舉不願哀悼，行政院長蘇貞昌說要拚經濟顧選情，把防疫當選戰在打，是世界奇觀，國民黨團給予最嚴厲的譴責。

依據疾管署到昨日的統計，國人累計染疫人數高達324萬4453人，死亡人數正式突破5000人，死亡率為萬分之13，曾銘宗表示，新冠肺炎的死亡人數超過5000人、中重症患者超過1萬2000人，但是這段期間政府忙著選舉，更不願意為死者哀悼，所以國民黨團為死者致敬哀悼、為中重症患者祈福，祝福全民平安健康。

曾銘宗痛批，蘇貞昌講出「拚經濟，顧選情」是說心裡話，民進黨政府把防疫當選戰，對地方政府更是當認知作戰在打，這是世界奇觀，國民黨團給予最嚴厲的譴責，「這是什麼亂七八糟政府」，呼籲民進黨應該學習國民黨團，舉辦類似的哀悼說明會，而不是心中只有選舉。

立委費鴻泰指出，確診數已經數百萬人，亡故的親人喚不回來，盼疫情趕快過去，全民平安幸福安康，對於5000多為往生者，國民黨團深感不捨，祝福台灣的疫情趕快過去，大家都能夠安居樂業。

立委林德福表示，國民黨團對於死亡的悼念，「大悲無言、大悲無淚」；立委李德維則說，這些5000多位確診過世的人，都是你我的好友、也是親人，國民黨團無聲悼念，無限追思；立委鄭正鈐說，現在有很多阿公阿嬤、小朋友都走了，國民黨團為往生者哀悼、為在世者祈福，「大悲無言，天佑台灣」。

立委洪孟楷表示，早上才參加確診者逝世的告別式，5000多位新冠肺炎患者離世，就是5000多個破碎的家情、永遠來不及說的道別跟遺憾，祈求平安健康是人民最卑微的請求，請政府聽聽台灣人民的心聲，「我們不能輸掉這場抗疫的作戰」。