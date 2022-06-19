現年24歲加拿大前童星萊恩格蘭瑟姆（Ryan Grantham），在2020年4月拿槍殺死自己媽媽，開車至加國首都渥太華欲殺死總理杜魯多(Justin Trudeau)，後來中途轉變想法未真有暗殺行為，犯下罪行後接著開車向警方自首殺害64歲媽媽，於今年3月加拿大卑詩省最高法院承認殺母罪刑，最終遭法院判決二級謀殺罪、終身監禁。

綜合外媒報導，萊恩於2020年4月，趁著媽媽在彈鋼琴之際，竟舉槍朝媽媽後腦勺開槍射殺，犯後隔天駕駛一輛裝滿槍枝、砲彈以及燃燒彈的車輛，意圖計畫要暗殺總理杜魯多，不過當他到達卑詩省霍普市，突開車到溫哥華警方處自首殺害自己媽媽，同時車上亦搜到前往杜魯多溫哥華住處地圖。

負責此案的檢察官於聽證會上提出2份精神報告，內容顯示萊恩犯下殺人罪前的幾個月裡患上嚴重抑鬱症，並曾有過暴力和自殺的衝動，內心產生憎惡自己的負面情緒，又內疚媽媽可能得知不去上大學，因而犯下此類罪行。卑詩省最高法院則判決，二級謀殺罪、判處終身監禁，10-25年內不得假釋。

Although Ryan Grantham decided against killing the Canadian Prime Minister, he is facing a life sentence for second-degree murder. https://t.co/kNsoWWiXgi — HuffPost (@HuffPost) June 16, 2022

事實上，Ryan Grantham早在9年前就開始影視拍攝工作，並以加拿大著名童星著稱，作品包括《Diary of a Wimpy Kid》(小屁孩日記)、《Becoming Redwood》(成為萊德伍德)、《Undercover Cheerleader》(臥底)；其中最為聞名的是，美劇《河谷鎮》(Riverdale)的角色Jeffery，扮演在肇事逃逸中殺死人的1名角色。