立委高虹安批評新竹市長林智堅即將出戰桃園，令新竹市民失望，新竹市副市長沈慧虹今反擊，高虹安一直說三道四，但她連是否真心要來參選，都再三猶豫，顯示對新竹市沒真心，也沒誠心。

昨天起國民黨和民眾黨，陸續批評民進黨桃竹布局，立委高虹安更怒轟林智堅選桃園「讓民眾失望」，民進黨選對會昨建議徵召沈慧虹參選新竹市長，也是各黨派最早出線的人選，隔了一晚沈慧虹19日首在媒體前曝光。

沈慧虹反擊，高虹安近來不停對新竹說三道四，但她連是否願意為新竹人做事、是否真心要來參選、是否願意耕耘這塊土地，都再三猶豫不決，相信她對新竹市沒有真心，也沒有誠心。

沈也說，自己8年參與竹市公共建設和政策，是可以無縫接軌，讓新竹繼續提升的人，也願意為新竹人做事、讓新竹更好，她認為無論誰要來選，都應先好好了解新竹。

至於林智堅被立委鄭正鈐說是「落跑市長」，沈則表示，林智堅8年努力有目共睹，40年來的難題也都在這8年實現。

她說，自己割捨不下對竹市感情，希望建設延續，認為有機會就該站出來，因此決定參選，而早在上周也和林智堅與民進黨團總召柯建銘見面，柯也鼓勵她勇敢承擔。

而兩人即將參選，接下來市長一職由誰代理？沈則說目前市長確診，依法由她代理市長職務，眼前還有許多工作，相信接下來會有最好安排。

目前沈慧虹是各黨派最早出線人選，她對城市和自己的專業有信心，目前就照自己的步驟往前走，她也說「既然一馬當先，我們就當仁不讓」。

沈強調，各黨派如果對新竹的熟悉、對新竹有責任感，應盡早深耕土地，不需要對新竹其他事說三道四，畢竟民眾要的是在地認同，而非站在遠處指責新竹不是，針對國民黨竹市布局，沈則說不評論別黨家務事，做好自己努力。