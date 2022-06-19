中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，漁業署表示，經合作實驗室檢驗，11養殖戶的藥物檢測均未檢出，距離石斑魚真正的產期還有1個半月，會加強促銷，讓民眾方便買到。

宜蘭蘇澳區漁會今(19)日於台北市希望廣場舉辦黑鮪魚行銷活動，漁業署代理署長范美玲受訪表示，6月10日中國大陸通知我們，有兩批石斑魚被驗出結晶紫，我們也在上周已經完整檢驗出這兩個船次、11戶養殖戶，從魚體、池水、底土等，有關結晶紫、孔雀綠、四環黴素這些禁藥，完全沒有驗出來。

范美玲表示，會很快的透過兩岸動植物檢疫的窗口，儘速把將科學證據提供給中國大陸，期盼中國大陸可以很快重啟我石斑魚再次輸銷到中國大陸。

范美玲指出，農委會也備妥因應措施，包含鼓勵漁民延養，避免讓魚產品集中上市，而衝擊價格，延養的過程農委會將提供每公頃500萬元的低利貸款，且規劃第1年免息。

然而不少民眾響應掏腰包挺石斑，但卻遇到買不到的情況，范美玲表示，將持續擴展內銷市場，期待更多國內消費者可以享用優質美好的石斑魚，目前石斑魚距離真正量產季節還要再1個半月時間，會配合產季做行銷活動，讓消費者能夠方便買到。

國際行銷部分，會透過促銷活動，加工業者、出口業者一同協助，主要目標市場會是美國、紐西蘭、加拿大、歐盟等。