食藥署長吳秀梅昨（18）晚終於針對黑心快篩案回應，稱食藥署僅是審核單位，廠商提供錯誤的東西應該要譴責違法的廠商。不過媒體人黃揚明認為，食藥署早在5月中就收到富樂快篩有疑慮的消息，但卻沒有積極查辦，因此食藥署責無旁貸；更透露有基層公務員爆料，食藥署直到6月初才向大鑫資訊提出試驗的要求！

黃揚明今日在臉書表示，黑心快篩案爆發後，神隱5天的吳秀梅說應該要譴責的是違法廠商，邏輯看似沒問題，但醫優科技早在5月中就已發文給食藥署、衛福部，而食藥署接獲消息後卻無積極查辦，導致許多機關浪費鉅額公帑採購黑心快篩試劑，甚至提供給民眾使用，重批「食藥署責無旁貸！」

黃揚明指出，他接獲基層公務員爆料，5月中就接獲相關消息的食藥署，卻一直等到6月初，吹哨者已透過管道聯繫軍醫局透露案情後，才向大鑫資訊提出採購該款快篩試劑要求試驗，還被對方以「無現貨」為藉口回絕，說要等到6月15日後才會有貨，「結果呢？等不到6月15日，6月13日案情爆發，黃南競14日遭收押。食藥署長還好意思出來說：不是應該譴責違法廠商嗎？」

黃揚明說，先不計較食藥署審查不力的部分，光是包庇違法、消極不作為導致災害發生，也一樣有責任，「吳大署長，您知道為什麼該被譴責了嗎？」