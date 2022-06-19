台中虞姓男子18日傍晚疑似酒後駕車，行經南屯區時遭警方攔查，但他不但不配合，還推開員警、徒步逃跑，警方隨之緊追，並以一個「大外割」撂倒虞男、將他壓制在地，未料，虞男仍不束手就擒，持續掙扎，導致執勤的2名員警手腳輕微挫傷。

這起事件發生在18日傍晚約5點多，警方表示，當時春社派出所員警黃昱翔執行交通稽查守望勤務，而虞姓男子（41歲）騎機車經過嶺東路、建功路口，他一見到員警就立即躲閃、行跡詭異，黃員立即趨前盤查並要求酒測，但虞男拒絕酒測，還徒手推開黃後逃跑。

黃員見狀立即請求支援，並趕忙追上虞男，之後以一個「大外割」撂倒虞，接著並以身體壓制虞男，但黃男仍堅持推擠黃、意圖逃跑，所幸支援警力到場後，使用防護型噴霧制止虞男行為，並將他上銬帶回，黃男到派出所後酒測值達0.81mg／l。

警方指出，因虞男持續掙扎、推擠，導致黃員與支援的李姓員警手腳擦挫傷，虞男自己也因拒捕導致額頭、右手挫傷，經包紮治療及偵訊後，依妨害公務、公共危險等罪嫌法辦。

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