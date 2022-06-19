吳子中（左）將昔日從山上花園水道博物館拾獲的馬桶送交館方。（館方提供／曹婷婷台南傳真）

台南山上花園水道博物館陳設復刻的檢驗室杯瓶。（館方提供／曹婷婷台南傳真）

今年是山上花園水道博物館啟用滿百年，也是台南使用自來水屆滿100周年，台南市政府籌畫各項慶祝活動，館方也爬梳水道歷史，除陸續重現木頭製洗臉盆、復刻實驗室燒杯等文物，近來也意外發現日據時期遺留迄今的「四方陶瓷」馬桶，上面還有青墨渲染圖案，見證百年前雅致的廁所美學！

山上花園水道博物館迎接啟用滿百年，除市府籌畫慶祝紀念活動，立委郭國文也協助向文化部爭取補助，進行博物館硬體升級並結合田野調查、耆老訪談，呈現百年來歷史。文化局長葉澤山表示，水道博物是全台唯一水道歷史的國定古蹟，擁有眾多珍貴文化資產，將利用百周年活動，深化與地方連結，再創百年榮光。

山上花園水道博物館除了宏偉建築引人入勝，百年來，也與周遭區域產生密不可分的連結，館方透過訪談，從耆老口中重現百年歷史。

家族一直住在博物館旁的88歲吳子中對水道歷史如數家珍，他回憶，兒時因地利之便，常到水道附近玩，水道完工後，他也曾參加不少原台南水道土木修繕工程。

他說，目前快濾桶室西側空間，是當年辦公人員使用的小廁所，印象中，這個便器當初就是安置在廁所內。他說，在沒有化糞池的時代，當時是在地下挖一個糞坑，一般人家裡大概就是在糞坑上方架木板，做成簡易廁所，講究一點的，最多也只用紅磚砌疊小坑，陶瓷便器相當罕見。

他表示，日據時期到現在，水道經過多次整修，大約20幾年前整修後，意外發現這個便器被棄置，覺得相當可惜，於是把它帶回家，前幾天聽朋友說，台南有個古蹟整修，拆掉馬桶，他才想到家裡還有這個馬桶，於是就把馬桶送交台南市文化局。館方打趣，未來，馬桶也可能吸引民眾來拍照打卡，感受前人「蹲馬桶」的風雅！